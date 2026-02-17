Supplier Quality Manger till försvarsindustrin
Supplier Quality Manger till försvarsindustrin
Friday Väst AB / Maskiningenjörsjobb / Karlskoga
2026-02-17
Vill du arbeta i en roll där kvalitet, teknik och affär möts - och där du får möjlighet att påverka leverantörsrelationer, utveckla processer och bidra till långsiktiga resultat? Vi söker nu en person som vill ta en nyckelroll inom leverantörskvalitet, med ansvar för att säkerställa och vidareutveckla kvaliteten hos strategiskt viktiga leverantörer i en komplex och tekniskt avancerad verksamhet.
Här får du arbeta nära både strategiskt inköp, teknikorganisationen och externa partners - och vara med där besluten tas.
OM TJÄNSTEN:Som ansvarig för leverantörskvalitet arbetar du både operativt och strategiskt med att utveckla och säkra kvaliteten inom tilldelade varugrupper. Rollen innebär nära dialog med leverantörer och ett tydligt mandat att driva förbättringar och fatta kvalitetsrelaterade beslut med direkt affärspåverkan.
Du kommer bland annat att:
Driva och utveckla leverantörskvalitet inom områden som mekanik, elektronik, icke-metalliska komponenter och processrelaterade områden
Hantera avvikelser, genomföra rotorsaksanalyser och följa upp förbättringsåtgärder
Genomföra leverantörsrevisioner och uppföljningar
Säkerställa efterlevnad av krav, ritningar, toleranser och kvalitetsstandarder
Vara en viktig partner till strategiskt inköp i leverantörsval och kvalitetsbeslut
Arbeta i nära samverkan där kvalitet och inköp tillsammans driver affären framåt
VI SÖKER DIG SOM: Ingenjörsbakgrund eller motsvarande erfarenhet från industrimiljö
Erfarenhet av kvalitetsarbete och god förståelse för tillverkningsprocesser
Förmåga att arbeta strukturerat i en dynamisk miljö med många parallella aktiviteter
Stark kommunikativ förmåga och vana att arbeta nära både interna och externa intressenter
Vi söker dig som är lugn, tydlig och förtroendeingivande i din kommunikation. Du är kravställande när det behövs, men samtidigt diplomatisk och lösningsorienterad. Du trivs i en roll där du får driva frågor framåt, arbeta nära leverantörer och skapa resultat tillsammans med andra.
Meriterande är erfarenhet inom leverantörskvalitet (SQM/SQE), mekanik och ritningsförståelse, elektronik eller kemirelaterade processer, samt revisionsarbete eller inköpsnära roller.
Övrig info:Omfattning: Heltid
Placering: Karlskoga
Start: Enligt överenskommelse
Kontaktperson: Linn Gustafsson
Lön: Fast månadslön
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro.
