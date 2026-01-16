Supplier Quality Engineer
2026-01-16
Som Employeneur har du möjlighet stötta företag i olika typer av utvecklingsprojekt och roller runt om i Skaraborg ute hos våra kunder.
I rollen som Supplier Quality Engineer ska du säkerställa att leverantörerna levererar material och komponenter med rätt kvalitet. När kvalitetsbrister uppstår är det du som driver analysen, följer upp leverantörernas åtgärdsarbete och ser till att problemen får hållbara lösningar.
I rollen arbetar du strukturerat med etablerade kvalitetsmetoder såsom 8D, 6M och fiskbensanalys. Du säkerställer att leverantören genomför en grundlig utredning, vidtar korrigerande åtgärder och följer upp att dessa fungerar i praktiken.
För att lyckas krävs att du trivs med att samarbeta tvärfunktionellt, bygga relationer och leda möten på ett tydligt och professionellt sätt. Som SQE behöver du ha ett analytiskt förhållningssätt, ett gott omdöme och förmågan att kritiskt bedöma leverantörernas arbete för att säkerställa att kvalitetskraven uppfylls.
Vi söker dig som är utbildad högskole- eller civilingenjör och ser gärna att du har minst 5 års erfarenhet av kvalitetsarbete. Vi förväntar oss att du brinner för kvalitetsarbete, ständiga förbättringar och har arbetat inom området produktionsteknik.
Vi är nyfikna på dig som har:
• minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet av arbete inom kvalitet eller kravställning av underleverantörer inom tillverkningsindustri.
• minst 3-årig teknisk högskoleexamen som ingenjör
• goda språkliga kunskaper och är flytande i svenska och engelska i tal och skrift.
• arbetat med Lean, Six Sigma, PPAP, APQP, 8D och PFMEA.
arbetat med leverantörsutveckling
Sista dag att ansöka är 2026-02-07
