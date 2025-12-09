Supplier Quality Assurance (SQA) Finspång/Trollhättan
2025-12-09
Om uppdraget
Vi söker en Supplier Quality Assurance Professional till ett etablerat team inom leverantörskvalitet. Rollen är operativt tung och innebär ett helhetsansvar för att driva avvikelser och förbättringsarbete mot internationella leverantörer. Du blir en nyckelperson i gränssnittet mellan interna funktioner och leverantörer, med fokus på att säkra kvalitet, ta bort rotorsaker och skapa långsiktigt stabila leveranser.
Inriktning i detta uppdrag: Rollen har primärt fokus på leverantörskvalitet och operativ avvikelsehantering. Du driver avvikelser genom hela flödet (registrera-analysera-åtgärda-implementera/övervaka), säkerställer kvalitet i RCA och arbetar aktivt med förbättrings- och leverantörsutveckling.
En viktig del i arbetet blir att skapa och upprätthålla interna kontakter med övriga delar av avdelningen och företaget för att säkerställa rätt operativa förutsättningar och hög kundnöjdhet hos interna kunder.
Uppdraget kan även kombineras med en mer strategisk roll som Supplier Quality Engineer (SQE). Som SQE arbetar du tillsammans med strategiskt inköp med kvalificering av leverantörer och produkter. Teamet består av ca 20 personer där både SQA- och SQE-roller finns representerade.
Dina arbetsuppgifter I rollen Supplier Quality Assurance Professional kommer du att, för specifika köpområden och leverantörer:
Sammanhålla, koordinera och driva aktiviteter för att säkerställa att rätt åtgärd tas i rätt tid genom avvikelserapportens olika faser.
Säkerställa att leverantörerna gör korrekta grundorsaksanalyser (RCA) och att implementerade åtgärder förhindrar upprepning.
Aktivt analysera statistik kopplat till leverantörsorsakade kvalitetsbrister i syfte att verifiera och validera vidtagna åtgärder samt upptäcka eventuellt återkommande avvikelser.
Ta fram underlag och statistik till återkommande möten som t.ex. Supplier Performance Review, NCC Q-gate och leverantörsmöten.
Aktivt bidra till ständiga förbättringar genom att utveckla processer samt driva processutveckling och leverantörsutveckling inom ditt ansvarsområde.
Eftersom leverantörer är en naturlig förlängning av verksamheten innebär det att du som koordinator är spindeln i nätet internt samt mellan verksamheten och respektive leverantör. Du säkerställer rätt drivning och dokumentering genom avvikelsens faser:
Registrera
Analysera
Åtgärda
Implementera och övervaka
Som koordinator ingår även att säkerställa att rätt kostnadsunderlag finns för eventuella claims mot leverantörer.
Förväntade leveranser
Tydlig, effektiv och spårbar drivning av avvikelser från start till avslut.
Kvalitetssäkrade RCA:er och uppföljda korrigerande åtgärder som ger varaktig effekt.
Löpande trend- och rotorsaksanalys kopplad till leverantörsorsakade kvalitetsbrister.
Välstrukturerade rapporter och beslutsunderlag till interna och externa kvalitetsforum.
Genomförda förbättringsinsatser inom process- och leverantörsutveckling.
Din profil
Några års arbetslivserfarenhet inom produktion, verksamhetsutveckling, inköp, kvalitet eller närliggande områden.
Vana att arbeta strukturerat med avvikelsehantering, uppföljning och kvalitetsprocesser.
Stark analytisk förmåga och intresse för statistik samt grundorsaksanalys.
Förståelse för hur olika funktioner inom ett företag samverkar och hur samarbetet kan stärkas.
Mycket god kommunikationsförmåga i tal och skrift på svenska och engelska.
Personliga egenskaper
Drivande och lösningsorienterad med tydligt förbättringsfokus.
Ödmjuk, relationsskapande och trygg i dialog med interna stakeholders och leverantörer.
Strukturerad och analytisk - gillar att skapa ordning och reda och nå mål.
Trivs i en roll med många kontaktytor och internationella samarbeten.
Plats: Finspång alt. Trollhättan Omfattning: Heltid Period: Enligt överenskommelse Deadline: Så fort som möjligt
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
