Ansökt anställ

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USA Nails Beauty AB / Hälsojobb / Mölndal
2026-06-04


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Vi söker en nagelteknolog till vår salong i Göteborg. Vi söker en erfaren och serviceinriktad nagelteknolog till vår salong i Göteborg. Arbetsuppgifterna omfattar manikyr, pedikyr, gelé- och akrylnaglar, nageldesign samt kundservice. Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga. Heltidsanställning med goda utvecklingsmöjligheter i en trivsam arbetsmiljö. Välkommen med din ansökan!

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
Usanails@hotmail.co.uk

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
USA Nails Beauty AB (org.nr 559440-5705)

Kontakt
Ägare
Linh Nguyen
Usanails@hotmail.co.uk
0704993993

Jobbnummer
9948855

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