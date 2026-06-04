Inside Sales Account Till Manntek
Nexer Recruit AB / Säljarjobb / Mariestad Visa alla säljarjobb i Mariestad
2026-06-04
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Trivs du i en roll där du får vara spindeln i nätet mellan kund, försäljning och interna funktioner? Har du ett tekniskt intresse, gillar att få saker att hända och är den som håller ihop trådarna när många saker pågår samtidigt?
Nu söker vi en Inside Sales Account som blir en viktig del av teamet och huvudkontakt för två internationella kundkonton. Här passar du som gillar kundrelationer, koordinering och problemlösning och som inte är rädd för att ta plats när det behövs.
DIN VARDAG
I rollen som Inside Sales Account ansvarar du för den dagliga kontakten med två större kundkonton i Indien och Kina. Du fungerar som länken mellan kunden och den interna organisationen och ser till att frågor, order och leveranser hanteras smidigt och professionellt.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att:
Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer
Koordinera aktiviteter mellan kund, produktion, teknik och andra interna funktioner
Följa upp order, leveranser och pågående ärenden
Hantera kundförfrågningar och säkerställa hög servicenivå
Stötta säljavdelningen i det dagliga arbetet när behov uppstår
Vara drivande i att lösa problem och få saker att gå framåt
Rollen innebär huvudsakligen arbete från kontoret, men några resor per år kan förekomma.
VEM ÄR DU?
Vi tror att du har några års erfarenhet från en koordinerande roll inom kundservice, innesälj, orderhantering eller teknisk försäljning. Du behöver vara handlingskraftig, kommunikativ och trygg i dina beslut. Du är van vid att hantera flera parallella uppgifter samtidigt och har förmågan att prioritera det som skapar mest värde. Du strävar efter hög kvalitet, men förstår också vikten av att hålla tempo och komma vidare när situationen kräver det.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Talar och skriver engelska obehindrat
Har ett tekniskt intresse och tycker om att förstå hur saker fungerar
Är tydlig, rak och trygg i din kommunikation
Har förmågan att prioritera när många uppgifter konkurrerar om din uppmärksamhet
Är handlingskraftig och får saker gjorda
Trivs med att samarbeta och skapa förtroende hos både kunder och kollegor
VILL DU VETA MER?
Känns det som att det här kan vara något för dig? I den här rekryteringen samarbetar Manntek tillsammans med Nexer Recruit. Kontakta gärna ansvarig rekryterare Amanda Eksell via e-post: amanda.eksell@nexergroup.com
. Vi arbetar med löpande urval, så skicka in din ansökan så fort som möjligt, dock senast 2026-06-18.
OM KUNDEN
MannTek är världsledande inom sina produktområden med säte i Mariestad. Företaget omsätter cirka 400 Mkr, har 130 medarbetare och dotterbolag i Kina, Indien och UAE samt säljkontor i bl.a. Tyskland, Holland, Spanien, England och Argentina. Exportandelen är 99 %. Vi tillverkar utrustning för säker och spillfri hantering av bränslen, kemikalier och gaser, där LNG är ett växande segment. MannTek är marknadsledande på kompletta bunkringssystem för fartyg, inklusive installation och global service. Expansionen omfattar även automation, slangar, säkerhetskopplingar och system för framtida bränslen som vätgas, metanol och ammoniak. Vi leder utvecklingen inom system för hantering av flytande vätgas (LH2) och är först i världen med sådan utrustning för bl.a. fordonstillverkning, rymdindustrin och skeppsbyggnad.
Vi är stolta över vår företagskultur och är fullständigt övertygade om att kultur slår strategi. Vi tror på en stark gemenskap och att allas insatser är lika mycket värda. Vill du ha ett jobb där du kan utveckla dina idéer och få utlopp för din framåtanda och kreativitet då är möjligheterna obegränsade. Hos oss får du vara med på en resa där du lär dig mycket, får stort ansvar och blir en viktig del av ett lag som jobbar nära varandra. Vi är stolta över det vi gör - och ännu stoltare över hur vi gör det. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7854269-2037237". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nexer Recruit AB
(org.nr 556975-4970), https://lediga-jobb.nexerrecruit.com
Mariestad Resecentrum (visa karta
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542 30 MARIESTAD Arbetsplats
Nexer Recruit Jobbnummer
9948858