Engelska skolan norr söker schackpedagog med tävlingsdriv!
Engelska Skolor och Förskolor i Sverige AB / Pedagogjobb / Stockholm Visa alla pedagogjobb i Stockholm
2026-06-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Engelska Skolor och Förskolor i Sverige AB i Stockholm
Engelska skolan norr söker en talangfull och passionerad schackexpert som vill spela en nyckelroll i vår fortsatta satsning på schack som pedagogiskt verktyg.
Skolan har en stark schacktradition, med flera framgångar i nationella och lokala tävlingar, och utsågs till "Sveriges bästa schackskola 2023". Nu vill vi ta nästa steg i att utveckla verksamheten ytterligare.
Om uppdraget:
Du arbetar med elever i årskurs F-9 och utvecklar schack som en naturlig del av skolans lärmiljö.
Arbetsuppgifter inkluderar:
Schackundervisning på olika nivåer, från nybörjare till avancerade spelare
Integration av schack i matematikundervisningen i samarbete med matematiklärare, med fokus på logik, problemlösning och strategiskt tänkande
eChess och digitala schackpass som brain breaks
Coachning och förberedelser inför turneringar
Planering och kommunikation inför tävlingar med elever, vårdnadshavare och personal via skolans plattform
Vi söker dig som
Har mycket god schackkompetens och förståelse för strategi och pedagogik
Inspirerar och engagerar barn och unga
Arbetar kreativt och inkluderande
Ser schack som ett verktyg för lärande och utveckling
Har winning instinct och förstår den tävlingsinriktade andan – the competitive spirit
Är bekväm i en tvåspråkig miljö
Är strukturerad och trygg i digital kommunikation med olika målgrupper
Vi erbjuder
En unik roll i en prisbelönt schackskola
Möjlighet att påverka och utveckla skolans schackprofil
Nära samarbete med engagerade matematiklärare
En innovativ och utvecklingsinriktad skolmiljö Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
Via epost
E-post: lubna.irfan@esn.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Schackpedagog". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Engelska Skolor och Förskolor i Sverige AB
(org.nr 556569-9302)
Roslagstullsbacken 4 (visa karta
)
114 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Engelska Skolan Norr Jobbnummer
9948854