2026-02-23
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Om du har ett tekniskt intresse, trivs med att arbeta i en internationell kontext samt utveckla processer och metoder för att säkerställa god kvalitet och leverans i rätt tid är detta tjänsten för dig!
Vi söker en Supplier Performance Manager med den huvudsakliga uppgiften att säkerställa god kvalitet och leveransprestanda från leverantörer till Gripen och T-7, genom ett nära samarbete med internationella leverantörer och tvärfunktionella team inom Saab. Internt samarbetar du med strategiska och operativa inköpare för att stödja strategier och mål rörande kvalitet, leverans och affärsrelationer för de leverantörer du ansvarar för. Du samarbetar även med våra ingenjörer och kvalitetsrepresentanter för att säkerställa en god förståelse för artiklar och komponenters komplexitet. Allt i syfte att skapa en störningsfri produktion inom verksamheten.
Externt fungerar du som en viktig länk mellan Saab och vår leverantörsbas. Du säkerställer att leverantörerna förstår tekniska och allmänna krav samt har de förutsättningar som krävs för att möta dem. Viktiga delar inom detta arbete är bland annat:
Systematisk problemlösning och grundorsaksutredningar för att identifiera och åtgärda rotorsaker till avvikelser.
Proaktivt arbete med leverantörerna för att förbättra kvalitet och leveransprestanda, samt förhindra avvikelser.
Utvärderar leverantörernas processer med fokus på planering, produktion och riskhantering för att säkerställa att kapacitet och förmåga att möta våra krav och förväntningar.
Stöd till leverantörer i att identifiera risker och förbättringspotential för att möjliggöra riskeliminering och kontinuerliga förbättringar.
För att lyckas i denna roll är det viktigt att du är en lagspelare med stark samarbets- och kommunikationsförmåga. Din passion för teknik, kvalitet och produktionsprocesser driver dig att ständigt söka förbättringar. Du har förmågan att bygga och utveckla långsiktiga relationer med leverantörer, skapa engagemang och transparens, samt vara uppmuntrande, utmanande och uthållig i ditt stöd till deras processutveckling. Du är analytisk och kan identifiera underliggande problem genom att analysera avvikelser och statistik.
Du trivs i en internationell kontext och är bekväm i både produktionsmiljöer och ledningssammanhang. Resande till leverantörer i olika länder är en naturlig del av arbetet och möjlighet att resa är en förutsättning.
Krav för tjänsten:
Intresse och erfarenhet från produktion, design, kvalitet eller inköp
Tidigare erfarenheter av kvalitets- eller förbättringsarbete
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
* Körkortskrav
Meriter för tjänsten:
Ingenjörsexamen eller annan teknisk utbildning
Erfarenhet av leverantörsutveckling
Erfarenhet av inköp / upphandling
Erfarenhet av kvalitetsverktyg
Erfarenhet av grundorsaksanalyser
Erfarenhet av EN9100, ISO 9001, AQAP
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
