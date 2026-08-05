Subway Sandwich Artists / Restaurangbiträde
Winvel AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Göteborg
2026-08-05
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Subway Gamlestaden söker en motiverad, pålitlig och serviceinriktad restaurangbiträde som vill bli en del av vårt team. Tycker du om att arbeta i ett högt tempo och ge kunder ett utmärkt bemötande? Då vill vi gärna höra från dig!Publiceringsdatum2026-08-05Dina arbetsuppgifter
• Förbereda smörgåsar och andra produkter enligt Subways standarder.
• Välkomna och hjälpa kunder på ett vänligt och professionellt sätt.
• Hantera kassa och betalningar.
• Säkerställa att restaurangen är ren, trivsam och välkomnande.
• Följa rutiner för livsmedelssäkerhet och hygien.
• Hjälpa till med öppning, stängning, varupåfyllning och övriga dagliga arbetsuppgifter.Kvalifikationer
• Positiv inställning och vilja att lära sig.
• God samarbets- och kommunikationsförmåga.
• Förmåga att arbeta effektivt i ett högt arbetstempo.
• Tidigare erfarenhet från restaurang eller service är meriterande, men inget krav – vi erbjuder utbildning på plats.
• Grundläggande kunskaper i svenska
Vi erbjuder
• En trevlig och stödjande arbetsmiljö.
• Introduktion och utbildning.
• Flexibla arbetstider.
• Möjlighet att utvecklas både personligt och professionellt.Om företaget
Vi är en del av världens största smörgåskedja, men för oss handlar det om mer än att bara göra goda smörgåsar – vi vill skapa en positiv och minnesvärd upplevelse för varje kund. Hos Subway Gamlestaden får du möjlighet att lära dig nya färdigheter, utvecklas i din yrkesroll och växa tillsammans med oss. Hur långt du vill gå är upp till dig.
Vår restaurang är öppen dagtid, kvällar och helger. Därför söker vi dig som kan arbeta flexibla arbetstider.
Låter det intressant?
Vi rekryterar löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
E-post: subwaygamlestaden@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Winvel AB
(org.nr 559377-0349)
Gamlestads Torg 11 (visa karta
)
415 02 GÖTEBORG Arbetsplats
Subway Gamlestaden Jobbnummer
10023728