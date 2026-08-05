Sälj-Partner
Rojab I Motala Aktiebolag / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-08-05
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Vi lanserar en ny svensk digital-affärsplattform för svenska SMBs — bestående av fyra kärnverksamheter (CRM, AI-chatbot, hemsidor och SEO). Produkterna är byggda, testade och redo att skala. Nu behöver vi rätt person som kan ta ut dem på marknaden.
Som sälj-partner ansvarar du för att bygga upp och stänga vår kundstock av svenska SMBs. Du arbetar som konsult mot vårt bolag — 100% provisionsbaserat, med rimlig upside från dag ett och långsiktig recurring för de kunder du håller kvar.
Du arbetar med en blandad pipeline: varma inkommande leads från våra sajter och pågående outreach-kampanjer, samt egen bearbetning av kvalitetsdatabaser vi tillhandahåller. Ditt jobb är att kvalificera, boka möten och stänga affärer.
Vi söker dig som • Har eget bolag (F-skatt eller AB) och är van att arbeta som självständig konsult • Har minst 3 års erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom SaaS, CRM, digital byrå eller kundtjänst-teknik • Är trygg med att pitcha flera produkter och kan matcha rätt lösning till rätt kund • Trivs där resultatet driver ersättningen — och där du får utrymme att bygga upp något större • Är Sverige-baserad och kan möta kunder på svenska
Vi erbjuder
• Färdiga sälj-decks, demo-scripts och case-studies per produkt
• Full access till vår egen CRM-plattform (NordCRM) — samma produkt du säljer
• Kvalificerat lead-inflöde från vår leads-databas och våra sajter
• Snabba och transparenta månadsvisa utbetalningar
• Direct-line till grundaren + tekniskt team på svenska
• Möjlighet att växa in i en operativ nyckelroll om vi passar varandra långsiktigt
Kompensation konkurrenskraftig provisionsmodell med både first-year och recurring-komponent. Diskuteras i första samtalet.
En rad om vad du sålt senast och vilket resultat du levererade
Varför den här rollen fångar ditt intresse
Ett datum då du kan boka ett första samtal
Ansökningar sker Jesper@nordhire.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
E-post: Jesper@nordhire.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rojab I Motala Aktiebolag
(org.nr 556488-3337) Arbetsplats
Nord Jobbnummer
10023722