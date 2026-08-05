Blacksmith Burger Jägersro Söker Restaurangpersonal
BlacksmithBurger AB / Kockjobb / Malmö Visa alla kockjobb i Malmö
2026-08-05
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Vi söker nu nya medarbetare till vårt team på Blacksmith Burger Jägersro i Malmö.
Hos oss står kvalité, service och struktur i centrum. Vi söker dig som trivs med ett högt tempo, tar ansvar för ditt arbete och vill vara med och leverera hamburgare med högsta kvalité – varje dag.
OM TJÄNSTEN
Du kommer huvudsakligen att arbeta i köket med:
• Förberedelse och prepp av råvaror inför service
• Tillagning och bygg av hamburgare enligt våra recept och kvalitetskrav
• Hantering av stek, fritös och övrig köksutrustning
• Säkerställa rätt kvalitet, temperatur och presentation på varje beställning
• Renhållning och löpande städning av kök och arbetsstationer
• Följa rutiner för hygien, livsmedelssäkerhet och egenkontroll
• Samarbeta med övriga teamet för att skapa ett snabbt och effektivt flöde under service
VI SÖKER DIG SOM
• Är noggrann och har ett tydligt kvalitetstänk
• Klarar av att arbeta strukturerat även under högt tempo
• Är ansvarstagande, pålitlig och kommer i tid
• Har god förståelse för hygien och renlighet i ett restaurangkök
• Är en lagspelare och bidrar till en positiv arbetsmiljö
• Kan följa recept, rutiner och våra fastställda kvalitetsstandarder
• Är flexibel och kan arbeta både vardagar, kvällar och helger
Tidigare erfarenhet från restaurang, snabbservice eller kök är meriterande, men rätt inställning, arbetsmoral och vilja att utvecklas är minst lika viktigt. Introduktion och utbildning i våra arbetssätt och rutiner sker på plats.
HOS BLACKSMITH BURGER ÄR VARJE BURGARE VIKTIG
Vårt mål är enkelt: varje gäst ska få samma höga kvalitet – oavsett dag, tid eller vem som står i köket. Därför värdesätter vi människor som bryr sig om detaljerna och som förstår att kvalitet skapas genom bra råvaror, rätt tillagning, renlighet, struktur och teamwork.
Arbetsplats: Blacksmith Burger, Jägersro – Malmö
Omfattning: Deltid/heltid enligt överenskommelse
Arbetstider: Dag, kväll och helg
INTRESSERAD?
Skicka en kort presentation av dig själv och ditt CV till:info@blacksmithburger.se
Märk ansökan med "Jägersro medarbetare".
Vi behandlar ansökningar löpande.
BLACKSMITH BURGER
Kvalitet i varje burgare.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15
E-post: info@blacksmithburger.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BlacksmithBurger AB
(org.nr 559282-7314)
Flygplansgatan 12 Port 7 (visa karta
)
212 39 MALMÖ Kontakt
Melisa Gasi mg@blacksmithburger.se Jobbnummer
10023724