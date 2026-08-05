Vårdbiträde till Allra Hemtjänsten AB Timanställning
Allra Hemtjänsten AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Bollnäs Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Bollnäs
2026-08-05
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Allra Hemtjänsten AB söker engagerade och ansvarstagande vårdbiträden som vill bli en del av vårt team i Bollnäs.Publiceringsdatum2026-08-05Dina arbetsuppgifter
Ge omsorg och stöd till kunder i deras egna hem.
Hjälpa till med personlig omvårdnad.
Utföra serviceinsatser såsom städning, tvätt och inköp.
Dokumentera enligt verksamhetens rutiner.
Bidra till att skapa trygghet och god livskvalitet för våra kunder.
Vi söker dig som
Är ansvarstagande, pålitlig och har ett gott bemötande.
Kan arbeta självständigt och samarbeta i team.
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Erfarenhet inom vård och omsorg är meriterande men inget krav.
Anställningsform
Timanställning med möjlighet till fortsatt anställning utifrån verksamhetens behov.Ersättning
Lön enligt överenskommelse, baserat på erfarenhet och kompetens.
Arbetsort
BollnäsSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och ett kort personligt brev. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Vi ser fram emot att välkomna dig till Allra Hemtjänsten AB!
Kontakt person: Said Abdulaahi
Tel. 073-359 63 83
Mejl: said.abdulaahi84@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: info@allrahem.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Allra Hemtjänsten AB
(org.nr 559270-0131), https://allrahem.se/sv
Nygatan 7 (visa karta
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821 42 BOLLNÄS Jobbnummer
10023725