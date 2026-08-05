kordinator/rekryterare
Säsongare AB / Marknadsföringsjobb / Solna Visa alla marknadsföringsjobb i Solna
2026-08-05
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Koordinator / Bokare / Säljare till växande bemanningsföretag inom HoReCa
Vill du vara med och bygga framtidens bemanningsföretag?
Vi är en entreprenörsdriven företagsgrupp med höga ambitioner och korta beslutsvägar. Våra bolag består av:
Säsongare AB
3 Chefs Stockholm AB
3 Chefs Kockar och Servis AB
Vi erbjuder bemanning och rekrytering till hotell, restauranger, catering, konferensanläggningar och eventverksamheter över hela Sverige.
Vår målsättning är att vara den självklara samarbetspartnern för företag som behöver kvalificerad personal inom HoReCa. Nu söker vi en engagerad medarbetare som vill vara med på vår fortsatta tillväxtresa.Publiceringsdatum2026-08-05Om tjänsten
Vi söker en Koordinator / Bokare / Säljare på 75–100 %.
Hos oss blir du en nyckelperson i verksamheten och en viktig del av företagets fortsatta utveckling. Du kommer att arbeta nära både kunder och vår personal. Ingen dag är den andra lik – ena dagen hjälper du en restaurang att lösa ett akut personalbehov och nästa dag skriver du avtal med en helt ny kund.Arbetsuppgifter
Koordinera och boka ut personal till våra kunder.
Kontakta nya och befintliga kunder via telefon och e-post.
Aktivt sälja våra bemannings- och rekryteringstjänster.
Boka kundmöten och följa upp offerter.
Skriva och följa upp kundavtal.
Rekrytera kockar, servispersonal och annan HoReCa-personal.
Matcha rätt kandidat med rätt uppdrag.
Bygga långsiktiga relationer med både kunder och personal.
Arbeta mot uppsatta mål och bidra till företagets fortsatta tillväxt.
Vi söker dig som
Talar och skriver flytande svenska.
Talar och skriver flytande engelska.
Trivs med att prata med människor och skapa nya kontakter.
Är serviceinriktad och har ett professionellt bemötande.
Är strukturerad, lösningsorienterad och självgående.
Har ett affärsmässigt tänk och tycker om att göra affärer.
Trivs i ett högt arbetstempo och ser möjligheter där andra ser problem.
Motiveras av att nå mål och utvecklas.
Meriterande
Erfarenhet från restaurang-, hotell- eller bemanningsbranschen.
Erfarenhet av försäljning, kundservice eller rekrytering.
Erfarenhet av personalplanering eller koordinering.
B-körkort.
Vi erbjuder
Ett varierande och utvecklande arbete där ingen dag är den andra lik.
En central roll i ett växande företag med stora ambitioner.
Korta beslutsvägar och möjlighet att påverka verksamheten.
Ett engagerat team med högt tempo och stark laganda.
Fast lön enligt överenskommelse.
Prestationsbaserad bonus och mycket goda möjligheter till löneutveckling genom nya kundavtal och affärer som du själv är med och skapar.
Goda utvecklingsmöjligheter för rätt person, med möjlighet att på sikt ta ett större ansvar inom försäljning, kundansvar eller ledning.
Anställningsform
Tjänsten omfattar 75–100 %.
Vi tillämpar provanställning enligt gällande lagstiftning, med möjlighet till tillsvidareanställning efter avslutad provanställning.Så ansöker du
Vi lägger stor vikt vid personlighet, affärsmässighet, ansvarstagande och engagemang.
Skicka ditt CV och ett personligt brev till oss redan idag. Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi söker inte bara en medarbetare – vi söker en person som vill vara med och bygga ett av Sveriges mest uppskattade bemanningsföretag inom HoReCa.
Om du gillar människor, försäljning, högt tempo och vill göra verklig skillnad för både kunder och medarbetare, då tror vi att du kommer att trivas hos oss.
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att träffa dig!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06
ansökan via email
E-post: jonas@sasongare.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Säsongare AB
(org.nr 559151-9029)
industrivägen 19a (visa karta
)
171 48 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
jonas markstedt jonas@sasongare.se 0730636969 Jobbnummer
10023720