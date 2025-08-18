Subway Linköping City // Restaurangbiträde

Je Subs AB / Restaurangbiträdesjobb / Linköping
2025-08-18


Vi har 2 lediga tjänster att tillsätta.
Ena tjänsten är på 75% och innefattar varierande arbetstider olika veckor som innebär öppning av restaurangen, lunch och stängning.
Andra tjänsten är till att börja med på 20%, men kan komma att öka till 50%. Arbetstiderna är varierande från vecka till vecka med lunch- och stängningspass.
Då båda tjänsterna innebär lunchpass passar inte dessa tjänster för dig som går i skolan.
Ange i din ansökan vilken av tjänsterna du söker.
______________________
Subway är världens största snabbmatskedja med över 36 000 restauranger i 106 länder. I Sverige finns över 160 butiker.
Subway har höga hygienkrav och det är viktigt att det är rent och snyggt i butiken och att våra produkter håller hög kvalité. Goda kunskaper i engelska är nödvändigt, då vi har många gäster som inte talar svenska.
Ett plus är att du har arbetat; inom restaurangbranschen; med livsmedel, livsmedelshantering, samt har kassavana.
Meriterande är om du har erfarenhet från någon snabbmatskedja.
Vi är en rökfri arbetsplats.
Försäljning av våra produkter, hålla rent i butiken, förbereda grönsaker, baka bröd och kakor. Utbildning sker internt. Arbetet ställer höga krav på kommunikationsförmåga och samarbete i högt tempo, varför du som sökande bör ha en väldigt hög stresstålighet. Att själv kunna ta initiativ och beslut i vissa situationer är en extremt viktig del i detta arbete.
Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
E-post: jenny.ahs@subwayeatfresh.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vilken av tjänsterna som söks".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Je Subs AB (org.nr 556727-9129)
Ågatan 39 (visa karta)
582 22  LINKÖPING

Arbetsplats
Subway Linköping

Kontakt
Jenny Åhs
jenny.ahs@subwayeatfresh.se
0704924519

Jobbnummer
9463848

