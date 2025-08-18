Subway Linköping City // Restaurangbiträde
2025-08-18
Vi har 2 lediga tjänster att tillsätta.
Ena tjänsten är på 75% och innefattar varierande arbetstider olika veckor som innebär öppning av restaurangen, lunch och stängning.
Andra tjänsten är till att börja med på 20%, men kan komma att öka till 50%. Arbetstiderna är varierande från vecka till vecka med lunch- och stängningspass.
Då båda tjänsterna innebär lunchpass passar inte dessa tjänster för dig som går i skolan.
Ange i din ansökan vilken av tjänsterna du söker.
______________________
Subway är världens största snabbmatskedja med över 36 000 restauranger i 106 länder. I Sverige finns över 160 butiker.
Subway har höga hygienkrav och det är viktigt att det är rent och snyggt i butiken och att våra produkter håller hög kvalité. Goda kunskaper i engelska är nödvändigt, då vi har många gäster som inte talar svenska.
Ett plus är att du har arbetat; inom restaurangbranschen; med livsmedel, livsmedelshantering, samt har kassavana.
Meriterande är om du har erfarenhet från någon snabbmatskedja.
Vi är en rökfri arbetsplats.
Försäljning av våra produkter, hålla rent i butiken, förbereda grönsaker, baka bröd och kakor. Utbildning sker internt. Arbetet ställer höga krav på kommunikationsförmåga och samarbete i högt tempo, varför du som sökande bör ha en väldigt hög stresstålighet. Att själv kunna ta initiativ och beslut i vissa situationer är en extremt viktig del i detta arbete.
Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
E-post: jenny.ahs@subwayeatfresh.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vilken av tjänsterna som söks". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Je Subs AB
Ågatan 39 (visa karta
582 22 LINKÖPING Arbetsplats
Subway Linköping Kontakt
Jenny Åhs jenny.ahs@subwayeatfresh.se 0704924519 Jobbnummer
9463848