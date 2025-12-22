Styr- och reglertekniker till Luotea
Lassila & Tikanoja FM AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Linköping Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Linköping
2025-12-22
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lassila & Tikanoja FM AB i Linköping
, Motala
, Norrköping
, Nyköping
, Örebro
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med avancerad teknik som gör skillnad för människors hälsa och trygghet? Vi söker en styr- och reglertekniker som vill bli en nyckelspelare i driften av Regionen Östergötlands sjukhusanläggningar.
Om rollen
Som styr- och reglertekniker hos oss kommer du att arbeta för att systemen för ventilation, värme, kyla och energi ska fungera optimalt. Rollen innebär både praktiskt arbete och strategisk optimering för att skapa energieffektiva och driftsäkra lösningar.
Du kommer att vara en del av en organisation bestående av drifttekniker, elektriker, kyltekniker, snickare och andra kompetenser. Du får jobba med komplexa och intressanta byggnader.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
• Driftövervakning, larmhantering och optimering via styr-, regler- och övervakningssystem
• Felsökning, service och underhåll
• Ta fram och föreslå förbättringsåtgärder och alternativa lösningar inom fastighetsautomation
• Vara behjälplig med analyser kring energi- och mediauppföljning
• Dokumentera och uppdatera systemdata
• Samarbeta med kollegor och entreprenörer för att säkerställa hög driftsäkerhet
Du utgår från Universitetssjukhuset i Linköping men kan komma att arbeta på Region Östergötlands samtliga sjukhus.Publiceringsdatum2025-12-22Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett stort intresse för teknik och problemlösning, är flexibel och gillar att ta dig an utmaningar. Vi ser gärna att du har lätt för att jobba både självständigt och i grupp.
Vi vill lyfta fram som viktiga egenskaper:
• Nyfiken
• Mycket god datorvana och administrativ förmåga
• God förståelse för tekniska installationer
• Kunna läsa och förstå elscheman och driftkort
• Kunskap inom el
Du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer, både internt och externt, och du kommunicerar tydligt och pedagogiskt i tal och skrift. Arbetet kräver att du arbetar noggrant och systematiskt med förmåga att se både detaljer och helhet.
Meriterande
• Eftergymnasial utbildning inom styr- och reglerteknik, automation eller motsvarande.
• Erfarenhet av praktisk reglerteknik och programmering av DUC/PLC.
• Erfarenhet av driftövervakning av stora anläggningar med överordnade SÖ-system
• Erfarenhet av driftoptimering
• Färdigheter i CADOm företaget
Luotea är ett driftbolag inom fastighetstjänster och tillsammans med våra kunder arbetar vi för att förlänga fastigheternas livslängd. Här kan vi skapa ett optimalt inomhusklimat och samtidigt minska miljö- och klimatpåverkan. Kunderna kan fokusera på sin kärnverksamhet samtidigt som Luotea hjälper dem att nå sina mål genom hållbara och ansvarsfulla lösningar inom fastighetsteknik, hygienservice och lokalvård.
Luoteas kunder är offentliga och kommersiella fastighetsägare inom kundsegmenten omsorg/sjukvård, infrastruktur, samhällsfastigheter, bostäder, industri, logistik, kontor och handel.
Ansökningsförfarande
Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryterande chef Jenny Hughes på jenny.hughes@luotea.com
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lassila & Tikanoja FM AB
(org.nr 556473-2260) Arbetsplats
Lassila & Tikanoja FM Jobbnummer
9661637