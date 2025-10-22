Studiehandledare romani
2025-10-22
Utbildningsförvaltningen bedriver verksamhet för 3500 barn och elever inom förskola och pedagogisk omsorg, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning samt barn- och elevhälsa. I utbildningsförvaltningen ingår även kommunens kostavdelning.
Nu söker vi en studiehandledare på romani. Arbetet är förlagt till olika skolor där elever i olika åldrar, med romani som modersmål, studerar.
Är du en positiv och engagerad person som behärskar det romska språket och tycker om att jobba med barn och ungdomar? Då kan denna tjänst vara intressant för dig!Publiceringsdatum2025-10-22Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av att i olika skolämnen och på olika skolor handleda och stödja elever med romani som modersmål. Du översätter exempelvis vissa ord och begrepp från svenska till romani och går igenom undervisande lärares instruktioner en extra gång, med stöd av det romska språket. Arbetsuppgifterna kan också handla om att vissa pass, som en stödåtgärd, jobba enskilt med elever som har romani som modersmål.
Tjänsten innebär ett vikariat på 30-40 % med tillträde snarast möjligt. Den tidsbegränsade anställningen pågår till och med 27 mars 2026.Kvalifikationer
För att passa i denna roll som studiehandledare ska du ha mycket goda kunskaper i det romska språket, mer specifikt i dialekten arli. Erfarenhet av pedagogiskt arbete eller arbete med barn och ungdomar är meriterande.
Som person bör du vara positiv, engagerad och flexibel samt ha lätt för att samarbeta med elever, lärare och övrig skolpersonal.
När du gör din ansökan vill vi ha ett cv där dina tidigare meriter framgår. Det personliga brevet kan du däremot utesluta, istället får du besvara några urvalsfrågor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och goda referenser. Innan ett erbjudande om anställning kommer vi att begära ett utdrag från belastningsregistret.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Här finns jobb, grön omställning, god kommunal service och framtidstro. Detta genomsyrar hela vår verksamhet. Vi står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas!
Vi hanterar ansökningar digitalt via vårt rekryteringsverktyg. Ansökningar som inkommer via e-post eller pappersformat kommer inte att prioriteras. Vid en intervju ska du legitimera dig, saknar du svenskt medborgarskap ska du visa upp intyg om arbetstillstånd. Inför ett anställningserbjudande kommer referenser att tas samt att vi ber dig visa ett utdrag från polisens belastningsregister.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till vart och hur våra lediga tjänster ska synas. Vi undanber oss därför bestämt kontakter från extern rekryteringshjälp.
Vill du vara med och skapa drömlägen tillsammans? Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad!
Biträdande rektor
Yessin Ghaddab yessin.ghaddab@mariestad.se
