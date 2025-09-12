Studiehandledare i språk
2025-09-12
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att skapa en hållbar framtid för våra yngsta invånare.
Vi söker dig som tillsammans med oss vill vara med och fortsätta göra vår förskola och skola ännu bättre!
Inom barn- och utbildningsförvaltningen erbjuder vi som arbetsgivare:
• Reflektions- och planeringstid i enhetens arbetslag
• Kollegialt lärande och handledning
• Möjlighet till karriärtjänst
• Bland annat friskvårdstimme eller friskvårdspeng
• Digitala verktyg
I Älvdalens kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet.
Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. Vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.
Våra 5 förskolor och 4 skolor är fördelade på tätorterna Idre, Särna och Älvdalen.
Vill du handleda i språk?
Vi vill att vår elever ska får de bästa förutsättningarna för att nå målen och erbjuder studiehandledning på modersmål.
Vi söker därför studiehandledare i arabiska, bulgariska, portugisiska, tigrinja och turkiska.
Som studiehandledare stödjer du de elever som inte har svenska som sitt modersmål. Arbetet innebär att förklara uppgifter och begrepp på deras modersmål.
Vem söker vi?
Förutom goda kunskaper i språket i tal och skrift, behöver du behärska svenska i tal och skrift. Du behöver ha grundläggande kunskaper i skolans ämnen och dela skolan värdegrund.
Du har förmåga att skapa trygghet och goda relationer.
Du kan samverka med elevens övriga lärare och vid behov med vårdnadshavare.
Då arbetet till viss del kan bedrivas på distans behöver du ha goda kunskaper i att använda olika digitala system.
Bra att veta
Arbetet kan till viss del ske på distans.
Arbetstiden är cirka två-fyra timmar i veckan, dagtid och förläggs i dialog med skolledningen.
Tjänsten i arabiska kan kombineras med modersmålsundervisning i arabiska.
I din ansökan kryssar du i det språk du kan handleda i. Det går att kryssa i flera språk.
Vi intervjuar löpande under rekryteringen, så vänta inte med din ansökan!
Har du tidigare arbetat inom Älvdalens kommun kommer vi att ta interna referenser.
Genom Rekryteringslots Dalarna kan vi erbjuda medflyttarservice, läs mer om det på Rekryteringslots hemsida: http://rekryteringslots.se
Om Älvdalens kommun
Älvdalens kommun är en vidsträckt och vacker landsbygdskommun där ungefär 7000 människor bor och verkar. Kommunen som arbetsgivare har ungefär 550 medarbetare. Älvdalens kommun har en fantastisk natur som uppmuntrar till friluftsliv, sport, jakt och fiske, eller vad sägs om 85 slalompister, närmare 200 mil skoterleder, över 30 mil skidspår och oändliga vandringsleder och fiskevatten. Vi har ett gott kulturutbud och rikt musikliv. Som arbetsgivare tror vi på en bra balans mellan arbete och privatliv och att du ska känna dig trygg och säker i ditt arbete. Vi arbetar utifrån vår värdegrund - Kärlek, Trygghet, Respekt och Överraskande, och har arbetsmiljöarbete och friskvård i fokus. Älvdalens kommun ligger tekniskt i framkant vilket underlättar till flexibilitet såväl i arbete som privat. Ersättning
