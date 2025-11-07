Studiehandledare i spanska, filippinska och urdu
2025-11-07
Om arbetsplatsen
Enheten för studiehandledare och modersmålslärare har idag 20 anställda som talar 18 olika språk.
Enheten för studiehandledare och modersmålslärare har idag 20 anställda som talar 18 olika språk.

Organisatoriskt så återfinns enheten under en av kommunens grundskolor Gröna Dalenskolan och chef för verksamheten är rektor på skolan.
Skolan söker nu följande språkkvalifikationer: filippinska, spanska och urdu. Dessa tjänster är deltid från 10%-30%.
Som studiehandledare kommer du att arbeta i någon av våra skolenheter med närhet till bra kommunikationer, du är anställd i en av våra centralt belägna grundskolor i Håbo kommun. Arbetet som studiehandledare innebär handledning på respektive språk i enlighet med kursplanerna, lektionsplaneringar i ett nära samarbete med ämnesläraren och elevens mentor och klasslärare. Du kommer att ha en regelbunden kontakt med mentorer, klasslärare och ämneslärare, samt med dina kollegor inom verksamheten. Du förväntas delta på arbetsplatsträffar, studiedagar/utbildningsdagar.
Som modersmålslärare är du en tydlig, trygg och pedagogisk ledare i klassrummet med elevens utveckling och måluppfyllelse i fokus. Du är väl bekant med betygssystem, läroplaner och uppdrag.Kvalifikationer
Vi söker dig som kan studiehandleda elever, och har en pedagogisk utbildning och dessutom mycket goda kunskaper i svenska språket. Detsamma gäller modersmålslärare. Arbetet kräver att du är flexibel, lyhörd, har god samarbetsförmåga samt att du kan arbeta självständigt.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av att arbeta som modersmålslärare och/eller studiehandledare på modersmålet. Du talar och skriver god svenska, är flexibel och har god samarbetsförmåga.
Om Håbo kommun
Håbo kommun ligger omgiven av Mälaren med närhet till både levande landsbygd och stadsliv. Centralorten Bålsta ligger mellan Stockholm, Uppsala, Enköping och Västerås. I Håbo kan du leva, bo och arbeta. Du kan också pendla i nästan alla väderstreck och snabbt ta dig via buss, tåg eller pendel till fyra städer inom knappt en timme. Traktens rika omväxlande natur- och kulturhistoria ger dig goda förutsättningar för friluftsliv och fritid.
Här finns också närheten i vardagen, med korta vägar mellan kollegor, verksamheter och beslut. Som en del av Håbo kommun är du med och bidrar till ett viktigt samhällsuppdrag, och skapar värde för Håboborna varje dag. Vi är omkring 1 700 medarbetare som tillsammans driver kommunens verksamheter framåt. Vi bygger en arbetsplats där tillit, samarbete och lärande står i centrum.
Hos oss får du vara delaktig och växa i en arbetsmiljö som främjar både utveckling och arbetsglädje. Ersättning
