Studieadministratör
2026-03-17
Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker
Studieadministratör, 100%
Innehåll och arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår all typ av utbildningsadministration, så som registreringar, uppföljning, uppdatering av utbildningsinformation, kurshemsidor i lärplattformen Canvas, VFU-administration, kontakt med lärare, studievägledare och studenter. Andra studieadministrativa arbetsuppgifter kan också förekomma.
Kvalifikationer
För denna anställning krävs specifikt:
Vi söker dig som gillar att arbeta som ett administrativt nav i en dynamisk universitetsmiljö. Du har intresse och förmåga att hjälpa andra och är lösningsinriktad. Du är noggrann men har också ett intresse av och förmåga att se din roll och dina arbetsuppgifter i ett större sammanhang. Det är viktigt att du uppskattar att arbeta och utvecklas tillsammans med andra. Samtidigt är det viktigt att du har förmågan att ta egna initiativ och ta ett eget ansvar för att arbetet ska utföras så korrekt som möjligt. Du är bra på att planera, organisera och prioritera ditt arbete.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av studieadministrativt arbete vid högskola eller universitet, Erfarenhet av att arbeta med lärplattformar inom utbildning och andra administrativa system är meriterande då mycket kommunikation med studenterna sker genom dessa.
Arbetet som studieadministratör innebär många sociala kontakter, varför det är viktigt att ha en mycket väl utvecklad servicekänsla och förmåga att kommunicera på ett lyhört och smidigt sätt. Har du dessutom en förmåga att se innovativa lösningar på olika frågeställningar samt genomföra dessa i samarbete med lärare och kursledare är du rätt person för oss. Som anställd vid Malmö universitet arbetar du i en internationell miljö varför goda kunskaper i engelska är ett krav.
Stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet.
Arbetsplats
Anställningen är organisatoriskt placerad vid gemensamt verksamhetsstöd, LS kansli. Som studieadministratör ingår du i den studieadministrativa enheten, som tillsammans med andra funktioner på kansliet ger administrativt stöd till fakulteten och dess institutioner.
Upplysningar
För frågor om anställningens innehåll kontakta enhetschef Petra Palm, petra.palm@mau.se
För allmänna frågor kontakta HR-partner Christina Magnusson, christina.magnusson@mau.se
Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med instruktioner nedan och att den är universitetet tillhanda senast 2026-03-31. Din ansökan ska skrivas på svenska, engelska eller något av de skandinaviska språken. Du som sökande ansvarar för att din ansökan och dess bilagor översätts.
Ansökan skall innehålla:
• Meritförteckning
• Relevanta betyg och intyg
• Kortfattad redogörelse på max 1 sida där du beskriver din erfarenhet, bakgrund och kompetens relaterad till den sökta anställningen och hur detta gör dig till den mest lämpliga kandidaten
Övrigt
Anställningen är en tillsvidareanställning på 100%. Provanställning kan komma att tillämpas.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som strävar efter att ha ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.
Tillträde
Så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Fackliga företrädare
SACO: rebecka.johansson@mau.se
SEKO: anne.sundel@mau.se
OFR: lutfi.zuta@mau.se
Välkommen med din ansökan!
