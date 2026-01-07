Studie- och yrkesvägledare
Sigtuna kommun, Sigtuna kompetenscenter / Yrkesvägledarjobb / Sigtuna Visa alla yrkesvägledarjobb i Sigtuna
2026-01-07
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sigtuna kommun, Sigtuna kompetenscenter i Sigtuna
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Utbildningsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom kommunens förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasiet och vuxenutbildning.
Sigtuna kompetenscenter ansvarar för samordningen av vuxenutbildning, kommunernas aktivitetsansvar, sommarjobbsförmedlingen samt kompetensförsörjning genom utbildning. På enheten arbetar studie- och yrkesvägledare, handläggare, administratörer, studiecoacher samt samordnare för praktik, KAA och kompetensförsörjning.Publiceringsdatum2026-01-07Arbetsuppgifter
Nu har du chansen att vara med och utveckla grundskolans studie- och yrkesvägledning enligt ramverket MOA. Vi söker två engagerade och nytänkande studie- och yrkesvägledare till vårt kompetensförsörjningsteam som arbetar centralt mot kommunens grundskolor. Ditt fokus blir att arbeta med studie- och yrkesvägledning i vid mening och att tillsammans med skolorna bedriva ett modernt och framtidsinriktat vägledningsarbete där elevernas val och möjligheter kopplas till arbetsmarknadens behov och framtidens kompetenser. Ditt mål är att bredda och inspirera elever i årskurs F-9 i deras utbildnings- och yrkesval och bidra till att väva in framtidens kompetensförsörjning i skolornas arbete. Du stöttar med omvärldsbevakning så att skolornas vägledning är aktuell och relevant. Du är ett stöd för skolornas egna vägledare och driver centrala initiativ och kompetenshöjande insatser.Kvalifikationer
Då du kommer arbeta centralt på förvaltningen är det viktigt att du som person är tydlig och har lätt att engagera andra. Du inspirerar och motiverar kollegor och samarbetspartners att ta till sig nya arbetssätt och lösningar. Du ser positivt på utmaningar och ser möjligheter snarare än hinder. Du trivs att arbeta tillsammans med andra och har lätt att skapa goda relationer. Du förstår värdet av att dela erfarenheter för att nå gemensamma mål. Ditt arbete är metodiskt och organiserat vilket gör att du planerar, genomför och följer upp insatser på ett effektivt sätt. Du har lätt att hålla ordning i ett varierande arbetsflöde och en vana av dokumentation.
Du har en studie- och yrkesvägledarexamen och talar och skriver flytande svenska.
ÖVRIGT
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun! https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C287352". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sigtuna kommun
(org.nr 212000-0225) Arbetsplats
Sigtuna kommun, Sigtuna kompetenscenter Kontakt
Rektor och enhetschef
Emma Kapusta Rönnberg emma.kapusta-ronnberg@sigtuna.se 08-59126000 Jobbnummer
9671475