Studie och yrkesvägledare, 50%
2026-01-23
Grums kommun är en del av Karlstadsregionen och ligger vid Vänerns strand, 20 minuters bilfärd från Karlstad. Hos oss får du alla de fördelar som finns av att arbeta i en liten kommun. Här har vi jobb som märks. Tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus. Genom att följa vår värdegrund skapar vi en välkomnande kommun där det råder engagemang, delaktighet, professionalism och arbetsglädje.
Vi söker nu en studie- och yrkesvägledare på 50% till Jättestenskolan. Den är Grums kommuns enda skola för årskurs 4-9 och är belägen i Grums tätort. Skolan har cirka 460 elever fördelade på 21 klasser. Varje klass har sin eller sina mentorer och ett eget hemklassrum. På skolan finns även anpassad grundskola. Sport- och simhall finns inom skolområdet, och idrottsplats, ishall, terräng- och orienteringsbanor samt bibliotek finns inom gångavstånd.
Hos oss gör du skillnad!
Som studie- och yrkesvägledare på Jättestenskolan arbetar du med att utveckla och stärka studie- och yrkesvägledningen inom ramen för ESF-projektet Värmland vägleder. Projektet syftar till att stärka studie- och yrkesvägledningen i skolan, öka elevers motivation och bidra till att elever utvecklar sin valkompetens.
Uppdraget innebär att stödja elever i deras studie- och yrkesval genom vägledningsinsatser som ger dem bättre förutsättningar att göra medvetna val utifrån egna intressen, styrkor och framtidsdrömmar. Arbetet sker både individuellt och i grupp och omfattar planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter kopplade till projektets mål.
I rollen arbetar du nära skolans ordinarie studie- och yrkesvägledare samt ingår i en projektgrupp där samverkan, utveckling av arbetssätt och erfarenhetsutbyte är en naturlig del av uppdraget.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad studie- och yrkesvägledare eller som är under pågående utbildning till studie- och yrkesvägledare.
För att lyckas i uppdraget har du ett professionellt och relationsskapande förhållningssätt. Du bidrar till att skapa en trygg lärandemiljö och bygger tillitsfulla relationer med elever och kollegor, med ömsesidig respekt och samarbete som grund i arbetet.
Självklart delar du vår värdegrund om att vara professionell, välkomnande, engagerad och delaktig.
