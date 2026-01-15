Studentmedarbetare: Internationell projektassistent
2026-01-15
Enheten för ledningsstöd är en del av Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd (FOS) som bl a ansvarar för universitetets internationella samarbetsprojekt och nätverk (https://www.
uu.se/samverkan-innovation/natverk-partners-och-samarbeten/internationella-samarbetent). Vi söker nu dig som vill arbeta deltid med administration som internationell projektassistent hos oss vid sidan av dina studier vid Uppsala universitet. Ett av de huvudsakliga projekten du kommer att arbeta med är South Africa - Sweden University Forum+ (SASUF+).Publiceringsdatum2026-01-15Dina arbetsuppgifter
Som internationell projektassistent kommer du arbeta med uppgifter som:
- Administration inom projekt
- Inhämta information och sammanställa underlag för aktiviteter och övrig projektrapportering
- Assistera vid projektmöten och konferenser
- Assistera med kommunikationsarbete och grafiskt material inom projekt
- Assistera med att utveckla och förbättra SASUF:s hemsida
Arbetsuppgifterna kan komma att skifta utifrån verksamhetens behov.
Kvalifikationskrav
Vi söker dig som är heltidsstudent vid Uppsala universitet med minst ett års studier bakom dig. Du har lätt för att samarbeta med andra samt är kreativ och van att ta egna initiativ. Det är viktigt att du är ansvarstagande, noggrann och strukturerad. Erfarenhet av arbete med fokus på Sydafrika och/eller södra Afrika, samt av att leda eller samordna verksamhet inom studentorganisationer, ses som meriterande. Eftersom vi arbetar mot organisationer världen över är ett krav att du talar och skriver engelska obehindrat. Kunskaper i svenska är önskvärt och kommer att ses som en tillgång. Du ska även vara baserad i Uppsala då vissa arbetsuppgifter kräver att man kan arbeta på plats.
- Erfarenhet av administrativt arbete
- Erfarenhet av att arbeta i Officepaketet, såsom Excel, PowerPoint och Word
- Erfarenhet av att skapa grafiskt material och kommunikationsmaterial
- Erfarenhet av webbredigering/-publicering
- Erfarenhet av att skriva texter
Önskvärt/meriterande i övrigt
- Erfarenhet av att ha arbetat eller studerat utomlands
- Erfarenhet av att leda eller samordna verksamhet inom studentorganisationer
- Erfarenhet av arbete med fokus på Sydafrika och/eller södra Afrika
Som projektassistent har du flexibla arbetstider men bör kunna arbeta i genomsnitt fyra timmar per vecka. I samband med möten och deadlines kan det vara aktuellt med mer omfattande insatser, vilket kommer bestämmas i samråd med dig och vad som passar din studiesituation.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad. Omfattning är 10-25% enligt överenskommelse. Du anställs vid varje enskilt uppdrag och får ekonomisk ersättning per timme. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Helin Bäckman Kartal, helin.backman.kartal@uu.se
, 072 99 99 353.
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast den 2 februari 2026, UFV-PA 2026/100.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
