Studentmedarbetare i Göteborg

2025-08-25
Studentmedarbetare
Vill du arbeta på en myndighet där språk och kultur står i centrum? Institutet för språk och folkminnen (Isof) söker nu en studentmedarbetare med placering i Göteborg för arbete med att tillgängliggöra delar av myndighetens folkmusiksamlingar från Västsverige.
Institutet för språk och folkminnen (Isof) är en statlig myndighet som bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur i Sverige. Vi är experter på det svenska språket, nationella minoritetsspråk, svenskt teckenspråk, dialekter, namn och folkminnen.
Om jobbet
I samarbete med forskningsarkivarier kommer du att tillgängliggöra delar av Isofs folkmusiksamlingar från Västsverige på myndighetens digitala arkivtjänst Folke (http://folke.isof.se/).
Arbetet består av:
• Uppordna och digitalisera delar av Isofs folkmusiksamlingar
• Tillgängliggöra digitaliserat material på Isofs arkivtjänst Folke
Kvalifikationskrav
Ett krav är att du som söker tjänsten som studentmedarbetare bedriver heltidsstudier med inriktning mot arkivvetenskap, musikvetenskap, etnologi eller som myndigheten bedömer som motsvarande. Vidare har du goda kunskaper i att uttrycka dig i tal och skrift på svenska samt en mycket god datorvana. Du ska också ha dokumenterade erfarenheter av att digitalisera arkivsamlingar.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med folkmusik.
Dina egenskaper
Som person är du resultatinriktad och strukturerad. Du arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines. Du arbetar både självständigt och samarbetar med andra på ett lyhört och tydligt sätt. Vidare har du mycket god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Om Isof
Institutet för språk och folkminnen (Isof) är en statlig myndighet under Kulturdepartementet. Myndighetens uppdrag är att bygga upp och sprida kunskap om språk och kultur i Sverige. Vi finns till för alla och är en resurs för många yrkesgrupper, föreningar och organisationer. Vi bistår även regeringen med underlag och rekommendationer och ger stöd till andra myndigheter. Läs mer om vår verksamhet på vår webbplats www.isof.se.
Placering: Institutet för språk och folkminnen, Göteborg.
Studentmedarbetartjänsten innebär högst 25 % tjänstgöring enligt överenskommelse och parallellt med dina heltidsstudier. Tjänsten sträcker sig under höstterminen 2025.
Kontaktperson: Fredrik Skott (Avdelningschef), tel. 073-558 60 84, eller Erik Magnusson Petzell (bitr. avdelningschef), tel. 070-280 11 31. Facklig kontaktperson är Eleonor Karman för ST på tel. 070-559 96 23.
Är du intresserad?
Välkommen att skicka in din ansökan i form av CV och personligt brev. Sista ansökningsdag är 2025-09-15. I ditt CV ska det tydligt framgå år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Ladda även upp relevant dokumentation som styrker dina erfarenheter.
Vad erbjuder
Som anställd på myndigheten får du del av förmåner såsom bra semestervillkor och pension. Vi på Isof vill främja en god och hållbar hälsa och balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder bland annat friskvårdstimme, friskvårdsbidrag och subventionerad läkarvård.
Individuell lönesättning enl ök
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 202100-1082), https://www.isof.se/
Biträdande avdelningschef
Erik Magnusson Petzell erik.petzell@isof.se 070-280 11 31 Jobbnummer
9475045