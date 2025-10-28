Studentmedarbetare - Finansiell stabilitet
2025-10-28
Vi söker nu en studentmedarbetare till avdelningen Finansiell stabilitet för våren 2026. Rekryteringen sker med stöd av Avtal om villkor för tidsbegränsad anställning som studentmedarbetare.
Avdelningen ansvarar för Riksgäldens arbete för att motverka risker för allvarliga störningar i det finansiella systemet. I ansvaret ingår att hantera banker och centrala motparter i kris, det så kallade resolutionsuppdraget. Vi ansvarar också för den statliga insättningsgarantin och investerarskyddet. Vi arbetar för att finansiella företag som hamnat i kris ska hanteras på ett stabilitetsbevarande och för staten kostnadseffektivt sätt, utan att skattebetalarna drabbas. Som ansvarig för insättningsgarantin har avdelningen också en central roll för konsumentskyddet på finansmarknaden. En stor del av avdelningens löpande verksamhet handlar om att planera och upprätthålla beredskap för framtida kriser. Avdelningen deltar också i det internationella arbetet inom ansvarsområdena. Avdelningen består av drygt 25 personer idag.
Vi erbjuder dig
En utvecklande och spännande miljö där den finansiella stabiliteten står i fokus, där du har kunniga och engagerade kollegor och möjlighet att utöka dina kunskaper om finansmarknaden. De huvudsakliga arbetsuppgifterna består i att ta fram underlag i det löpande arbetet på avdelningen och granska bankernas inrapportering av uppgifter. Du kommer även att utföra vissa administrativa uppgifter. Kontakter med Finansinspektionen eller Riksbanken samt olika internationella organ, liksom med finansbranschen, kan förekomma.
Tjänsten som studentmedarbetare innebär en tidsbegränsad anställning på deltid med stöd av Avtal om villkor för tidsbegränsad anställning som studentmedarbetare. Du kan parallellt med dina studier arbeta högst tio timmar i veckan.Publiceringsdatum2025-10-28Profil
Utifrån tjänstens beskaffenhet och avtalets tillämpningsområde söker vi dig som:
• Studerar på ett masterprogram med inriktning mot nationalekonomi, företagsekonomi, finansiell ekonomi eller motsvarande relevant inriktning.
• Du har minst 180 godkända högskolepoäng och har något år kvar till masterexamen.
• Inte har påbörjat en forskarutbildning.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med frågor som rör finansiell stabilitet, goda kunskaper i Excel, vana att hantera stora datamängder och har arbetslivserfarenhet från finansmarknaden.
Som person är du självgående och har lätt att planera, organisera och prioritera ditt arbete. Du är ansvarstagande, noggrann och uthållig samtidigt som du har ett analytiskt förhållningssätt. Du har god samarbetsförmåga och uttrycker dig väl på svenska och engelska, både i tal och i skrift.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Övrig information
Välkommen med din ansökan med CV, personligt brev och relevanta betyg via www.riksgalden.se/jobb,
senast den 16 november 2025. Ange referens 2025/871. Anställningen är tidsbegränsad till och med den 5 juni 2026.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Henrik Smedberg, enhetschef, 08-613 45 62 och kring rekryteringsprocessen Paul Pedersen, HR, tfn 08- 613 46 15. Fackliga representanter är: Linn Hedman, Saco-S och Lena Niklasson, ST-Riksgälden som nås via växeln: 08-613 45 00.
Bisysslor och innehav av värdepapper
Som statligt anställd ska du agera sakligt och opartiskt. Det är viktigt att anställdas opartiskhet inte kan ifrågasättas och därigenom rubba förtroendet för Riksgäldens verksamhet. Därför måste du som anställd anmäla både dina bisysslor och ditt innehav av värdepapper. Du behöver ansöka om tillstånd för affärer i kreditinstitut, såsom köp av bankaktier, innan handel sker.
Säkerhetsklassad tjänst
Som anställd vid Riksgälden kan du komma att bli krigsplacerad, utifrån totalförsvarets behov. Vissa roller är placerade i säkerhetsklass och svenskt medborgarskap kan därför vara ett krav. Ersättning
