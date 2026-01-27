Student Sökes Som Floorhost Hos Afry I Solna!
2026-01-27
Är du en student som söker ett flexibelt deltidsjobb med möjlighet att arbeta vid behov? Då har vi en tjänst för dig!
Vi söker nu en driven och prestigelös person som kan stötta oss med olika kontorsuppgifter och säkerställa att vår arbetsmiljö alltid är i toppskick.
Som Floorhost tillsammans med ISS hos Afry kommer du att arbeta varierat och prestigelöst. Du kommer röra dig runt i Afrys lokaler under arbetspassen och arbeta med bland annat:
Plocka disk och hålla ordning i pentryn över 5 våningsplan.
Ställa iordning skrivbord/arbetsplatser i kontorslandskap
Säkerställa att kontoret är snyggt och prydligt (påfyllning av material, ställa iordning möbler etc, borttagning av diverse felplacerade material)
Ha ett öga för detaljer och föra vidare förbättringar/avvikekser
Ta initiativ till andra städuppgifter för att hålla kontoret i bästa skick.
Tjänsten kommer vara ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting men arbetar tillsammans med ISS på Afry i Solna. Tjänsten planeras att starta upp omgående och du förväntas vara tillgänglig vid behov mellan 16-19, med flexibilitet för studierschema. Vid övriga frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare
DETTA SÖKER VI
Pågående studier högskola eller universitet, med minst 1 år kvar.
Möjlighet att arbeta vid behov under måndag - fredag mellan kl. 16:00 och 19:00.
Ansvarsfull, självgående och noggrann.
God kommunikationsförmåga och serviceinriktad.
Svenska och engelska i tal och skrift.
Förmåga att snabbt lära sig nya arbetsuppgifter och anpassa sig efter behov.
Prestigelös och flexibel inställning till arbetsuppgifter.
Är du den vi söker? Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Årstaängsvägen 11 (visa karta
)
117 43 STOCKHOLM Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Julia Edholm julia.edholm@studentconsulting.com Jobbnummer
9708214