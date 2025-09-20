Student Assistant
Karriärguiden Group Sweden AB / Barnskötarjobb / Värmdö Visa alla barnskötarjobb i Värmdö
2025-09-20
, Vaxholm
, Tyresö
, Lidingö
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karriärguiden Group Sweden AB i Värmdö
, Tyresö
, Lidingö
, Stockholm
, Solna
eller i hela Sverige
Vi söker för kunds räkning. För att ansöka till tjänsten, vänligen besök https://karriarguiden.se/sv/jobb/student-assistant-57.
Vi ser fram emot din ansökan!
About this vacancy
På Internationella Engelska Skolan (IES) gör vi skillnad i våra elevers liv. Vi tror att detta beror på vår tydliga etos med engagerade och synliga ledare som skapar en miljö där lärare kan undervisa och elever lär sig. IES skolor har en dynamisk internationell atmosfär med personal och elever från hela världen.
IES Värmdö är en skola för årskurserna Kindergarten (F-klass) - årskurs 9 med ca. 610 studenter och 65 anställda. Vi följer den svenska läroplanen och har upp till 50 % av undervisningen på engelska. Vi öppnade våra dörrar i augusti 2021 och har haft fyra mycket framgångsrika år med att etablera en skola som är stark inom IES-kulturen. Vi finns i Charlottendalsområdet i Gustavsberg, ca 2 km från Gustavsbergs hamn med enkel pendling från Stockholm.
Vi söker nu en elevassistent till elever i lågstadiet. Specifik information kommer att delas vid eventuell anställning, men generallt sätt behövs en resur för elever som behöver kontinuerligt stöd under deras skoldagar för att lyckas med deras skolgång.
I ditt arbete som elevassistent är din roll främst att vara detta stöd i vardagen för dessa elever med olika utmaningar. Det handlar främst om att vara tillgänglig för eleverna under lektionstid, vid övergångar, raster och i måltidssituationer i skola och fritidshem. I ditt arbete ansvarar du för att eleverna känner lust att lära och är delaktig i sitt lärande utifrån sina egna förutsättningar. I uppdraget är det viktigt att man ser elevernas olika behov, tar hänsyn till deras individuella förutsättningar och hjälper eleverna att växa och utvecklas. Målet är att öka elevernas självständighet och arbeta för inkludering i så stor utsträckning som det är möjligt.
Vi söker dig som har relevant utbildning för att arbeta som elevassistent, som har erfarenhet av arbete med barn med utmaningar och gärna pedagogisk erfarenhet för att möta elevens behov av anpassningar på rätt nivå. Dokumenterade kunskaper inom NPF-diagnoser, god samarbetsförmåga, lösningsfokus, nyfikenet, lågaffektivt bemötande och en 'Can Do!' attityd är meriterande.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen. Ansök därför så snart som möjligt.
About IES
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karriärguiden Group Sweden AB
(org.nr 559486-8696), https://karriarguiden.se/sv/arbetsgivare/internationella-engelska-skolan-i-sverige-ab Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Jobbnummer
9518656