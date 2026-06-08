Serviceelektriker - Ventilationsprojekt
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2026-06-08
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Serviceelektriker till Ventilationsprojekt – Nyköping
Vill du ha ett jobb där teknik, kundkontakt och frihet går hand i hand?
Ventilationsprojekt söker nu en serviceelektriker som vill arbeta i ett stabilt företag med hög kompetens, stark framtidstro och stort fokus på kvalitet. Här får du ett självständigt arbete där du bygger långsiktiga relationer med kunder samtidigt som du blir en viktig del av ett sammansvetsat team.Publiceringsdatum2026-06-08Om företaget
Ventilationsprojekt arbetar med entreprenader, service, energieffektivisering, OVK, projektering och tekniska lösningar inom ventilation. Företaget hjälper fastighetsägare, företag, kommuner och byggentreprenörer att skapa energieffektiva och hälsosamma inomhusmiljöer. Bolagets affärsidé är att få människor och byggnader att må bra genom rätt inomhusklimat och rätt tekniska lösningar.
Verksamheten i Nyköping är väletablerad och växer. Rekryteringen genomförs för att stärka den egna el- och styrkompetensen och skapa ännu bättre förutsättningar att hjälpa kunderna med helhetslösningar.Om tjänsten
Som serviceelektriker arbetar du med service, felsökning, underhåll och mindre projekt inom el, styr och fastighetstekniska installationer.
Arbetet sker i bostäder, kommersiella fastigheter och industrimiljöer. Vissa uppdrag genomförs självständigt och andra tillsammans med kollegor.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Planera och genomföra serviceuppdrag
• Felsöka och åtgärda el- och styrrelaterade problem
• Utföra installationer, ombyggnationer och förbättringsåtgärder
• Säkerställa att arbetet levereras enligt tidplan och kvalitet
• Bygga långsiktiga kundrelationer
• Identifiera förbättringar och merförsäljningsmöjligheter hos kund
Hos Ventilationsprojekt är serviceelektrikern företagets ansikte utåt. Därför är kunddialogen en naturlig och viktig del av rollen.
Vi söker dig som
Du är utbildad elektriker och har erfarenhet av servicearbete där du självständigt träffat kunder, löst problem och tagit ansvar för dina uppdrag.
Det viktigaste är inte exakt hur många år du arbetat, utan att du har tillräcklig erfarenhet för att snabbt kunna ta ansvar för egna uppdrag och skapa förtroende hos kunderna.
Som person är du:
• Social och trygg i mötet med kunder
• Självgående och ansvarstagande
• Strukturerad och noggrann
• Lösningsorienterad och praktiskt lagd
• En lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö
För att trivas i rollen behöver du uppskatta att arbeta nära kunder och förstå att ditt bemötande är minst lika viktigt som den tekniska lösningen.Kvalifikationer
• Relevant elutbildning
• Erfarenhet av servicearbete som elektriker
• Goda kunskaper i svenska
• B-körkort
Meriterande
• Erfarenhet av styrsystem och fastighetsautomation
• Erfarenhet av felsökning inom styr- och reglerteknik
• Kännedom om ventilationsanläggningar och tillhörande styrutrustningÖvrig information
• Heltid
• Tillsvidareanställning med provanställning
• Arbetstid 07.00–16.00
• Placering Nyköping
• Resor förekommer inom regionen, huvudsakligen över dagen
Du får:
• Stor frihet under ansvar
• Ett varierande arbete med många kundkontakter
• Kompetenta kollegor med hög teknisk kunskap
• Möjlighet till utbildning och utveckling
• Kollektivavtal
• Servicebil och moderna arbetsverktyg
• En arbetsgivare som värnar om balans, trivsel och långsiktiga relationer
Ventilationsprojekt tror på att leverera mer värde än kunden förväntar sig. Därför söker företaget människor som är stolta över sitt arbete, bryr sig om kunderna och vill bidra till hög kvalitet i varje uppdrag.
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Nyköping. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. Den tjänst du söker är hos en av de arbetsgivare som Tillväxt Nyköping samarbetar med. Om du blir erbjuden jobbet blir det alltså denna arbetsgivare – inte Tillväxt Nyköping – som anställer dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7852868-2040898". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thread AB
(org.nr 556782-9766), https://jobb.tillvaxtnykoping.se
Västra Kvarngatan 64 (visa karta
)
611 32 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tillväxt Nyköping Jobbnummer
9952137