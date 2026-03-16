Strukturerad ekonomiassistent sökes för deltidsuppdrag
2026-03-16
Vill du arbeta i en roll där struktur, noggrannhet och ekonomi står i fokus - och där ditt arbete bidrar till att de ekonomiska processerna fungerar smidigt i vardagen? Vi söker nu en ekonomiassistent för ett konsultuppdrag hos en offentlig verksamhet i Skåne.
Om rollen I den här rollen får du en viktig funktion i att säkerställa att det löpande ekonomiarbetet hanteras korrekt och effektivt. Du arbetar med administrativa ekonomiprocesser och stödjer verksamheten i frågor kopplade till beställningar och leverantörsfakturor. Rollen passar dig som är strukturerad, noggrann och trivs med att arbeta metodiskt i ekonomisystem.
Du kommer bland annat att:
Hantera beställningar i verksamhetens system
Registrera och administrera leverantörsfakturor
Kontera fakturor enligt gällande rutiner
Stötta verksamheten i löpande ekonomiadministration
Säkerställa att ekonomiska underlag hanteras korrekt och i tid
Vi söker dig som har
Erfarenhet av arbete som ekonomiassistent eller liknande administrativ ekonomiroIl
Vana av att arbeta med leverantörsfakturor och kontering
God organisatorisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt
Förmåga att hantera flera uppgifter parallellt
En serviceinriktad inställning och god samarbetsförmåga
Meriterande
Erfarenhet av ekonomisystem, exempelvis Unit4/Agresso eller liknande ERP-system
Erfarenhet av uppföljnings- eller rapporteringsverktyg såsom Qlik eller Stratsys
Erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet eller kommun
Praktisk info Start: 23 mars 2026 Slutdatum: 30 juni 2026 Omfattning: cirka 24 timmar per vecka Plats: Landskrona
Urval sker löpande - välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
Arbetsgivare Gigstep AB
https://jobs.gigstep.se
