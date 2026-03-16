Strukturerad ekonomiassistent sökes för deltidsuppdrag

2026-03-16


Vill du arbeta i en roll där struktur, noggrannhet och ekonomi står i fokus - och där ditt arbete bidrar till att de ekonomiska processerna fungerar smidigt i vardagen? Vi söker nu en ekonomiassistent för ett konsultuppdrag hos en offentlig verksamhet i Skåne.
Om rollen I den här rollen får du en viktig funktion i att säkerställa att det löpande ekonomiarbetet hanteras korrekt och effektivt. Du arbetar med administrativa ekonomiprocesser och stödjer verksamheten i frågor kopplade till beställningar och leverantörsfakturor. Rollen passar dig som är strukturerad, noggrann och trivs med att arbeta metodiskt i ekonomisystem.
Du kommer bland annat att:

Hantera beställningar i verksamhetens system

Registrera och administrera leverantörsfakturor

Kontera fakturor enligt gällande rutiner

Stötta verksamheten i löpande ekonomiadministration

Säkerställa att ekonomiska underlag hanteras korrekt och i tid

Vi söker dig som har

Erfarenhet av arbete som ekonomiassistent eller liknande administrativ ekonomiroIl

Vana av att arbeta med leverantörsfakturor och kontering

God organisatorisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt

Förmåga att hantera flera uppgifter parallellt

En serviceinriktad inställning och god samarbetsförmåga

Meriterande

Erfarenhet av ekonomisystem, exempelvis Unit4/Agresso eller liknande ERP-system

Erfarenhet av uppföljnings- eller rapporteringsverktyg såsom Qlik eller Stratsys

Erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet eller kommun

Praktisk info Start: 23 mars 2026 Slutdatum: 30 juni 2026 Omfattning: cirka 24 timmar per vecka Plats: Landskrona
Urval sker löpande - välkommen med din ansökan.

Sista dag att ansöka är 2026-03-30
