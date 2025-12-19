Strategisk upphandlare
Jämtkraft AB / Inköpar- och marknadsjobb / Östersund Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Östersund
2025-12-19
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jämtkraft AB i Östersund
, Krokom
, Åre
, Örebro
eller i hela Sverige
Har du ett stort intresse för upphandling? Skulle du gilla att arbeta på en upphandlingsavdelning i toppklass? Då är du den vi söker!
Upphandlingsavdelningen är en tvärfunktionell del av Jämtkraft som arbetar med upphandling av Jämtkrafts behov av varor, tjänster och entreprenader.
Om jobbet
I jobbet ingår bland annat att:
• planera, samordna, leda och genomföra upphandlingar.
• ge stöd och service till Jämtkrafts olika verksamheter.
• genomföra förhandlingar samt ansvara för leverantörs- och avtalsuppföljning.
• utveckla och följa upp verksamheten med spendanalyser.
Vem är du?
Du har relevant utbildning och/eller arbetserfarenhet som vi bedömer likvärdig. Vi söker dig med ett stort intresse och engagemang för affärer och med erfarenhet av kvalificerat upphandlingsarbete.
Du har goda kunskaper inom LUF alternativt goda kunskaper om lagen om offentlig upphandling (LOU). Det är en fördel om du har en god digital förmåga och tidigare har arbetat med TendSign. Vi jobbar utifrån lagen om upphandling inom försörjningssektorn (LUF) men också inom det icke direktivstyrda området.
Vi ser gärna att du har kompetens inom något av områdena:
• entreprenadupphandlingar inom AB04/ABT06
• säkerhetsklassade upphandlingar (SUA)
• konsult/tjänster- och/eller IT-upphandlingar
Som person är du analytisk, strukturerad och noggrann. Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du har god förmåga att kommunicera och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Du är bekväm i förhandlingssituationer och har ett affärsmässigt och serviceinriktat arbetssätt.
Körkort B behövs i tjänsten.
Jämtkraft bedriver arbete inom en samhällsviktig sektor. Anställningen kommer att innebära att du som sökande behöver placeras i säkerhetsklass.
Vårt erbjudande
Hos oss får du vara med och driva utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle, i en bransch som är en förutsättning för vår välfärd. Vi jobbar tillsammans i trygga team där vi vågar testa nytt, växa och lyckas. På Jämtkraft är du viktig. Vi tänker långsiktigt, vi satsar på dig och vill att du ska trivas och hjälpa oss framåt.
Fler fördelar med Jämtkraft
• Jämtkraft är tillräckligt stort för att du ska kunna utvecklas och göra karriär, men tillräckligt litet för att du ska synas, vara viktig och kunna påverka.
• Vi är en erkänt bra arbetsgivare, belönade med certifikatet "Excellent Arbetsgivare 2025" och "Karriärföretag 2025".
• En ledstjärna för Jämtkraft är att agera så att framtiden gillar oss - det gäller både hur vi tar hand om våra medarbetare, vår miljö och våra affärer.
Placeringsort: Östersund
Omfattning & anställningsform: Heltid, tillsvidareanställning.
Tillträde: Snarast
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om jobbet eller företaget är du varmt välkommen att kontakta Ingemar Jonsson, t.f. upphandlingschef, ingemar.jonsson@jamtkraft.se
eller 070-569 92 03.
Du kan också läsa mer om företaget på www.jamtkraft.se. Publiceringsdatum2025-12-19Så ansöker du
Är du intresserad av jobbet så skicka in din ansökan senast den 12 januari, 2025.
Fackliga företrädare:
SEKO, Peter Martinsson, 073-275 52 39
Akademikerföreningen, Mikael Eklund, 072-728 96 80
Unionen, Michael Häggmark, 072-728 96 62 Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jämtkraft AB
(org.nr 556001-6064), https://www.jamtkraft.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9656440