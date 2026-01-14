Strategisk inköpare Stockholm
2026-01-14
För vår kunds räkning söker vi just nu en konsult inom strategiskt inköp till en kund i Stockholm. Uppdraget är på heltid och förväntas starta 2026-04-13 och pågå till och med 2027-04-13, med möjlighet till förlängning om 2 år.
Om uppdragetSom Strategisk inköpare självständigt leda och genomföra upphandlingar inom fastighetsrelaterade tjänster. Självständigt leda och genomföra upphandlingar inom alla delar av kategori indirekt material som tex kommunikation, utbildningar mm. Självständigt leda och genomföra upphandlingar inom andra kategorier tex IT och avhjälpande åtgärder för kraftsystemet om behov finns.
Exempel på arbetsuppgifter
Leda arbetet med framtagning av upphandlingsstrategi
Leda arbetet med genomförande av RFI:er
Leda arbetet med framtagning och utformning av förfrågningsunderlag
Leda arbetet med framtagande av process för utvärdering av anbud
Stötta och ibland leda beställare i framtagning av krav
Genomföra överlämning av färdigt avtal till beställare och utgöra stöd till beställare under avtalets löptid om behov finns.
Kontinuerligt säkerställa att processer och legala krav i upphandlingsprocessen följs (LUF).
Bidra till verksamhetsutveckling inom Inköp generellt
Övrigt:Start: 2026-04-13Slut: 2027-04-13Omfattning: 80-100%Placering: Stockholm, med möjlighet till 50% distansarbete.Bakgrundskontroll: Säkerhetsprövning och registerkontroll krävs.Anställningsform: Anställd hos Devotum då kunden inte godkänner underleverantörer i denna process.
Om digVi söker dig som uppfyller nedan obligatoriska krav:
Konsulten ska ha minst 10 års erfarenhet av strategiskt inköp
Konsulten ska minst 7 års erfarenhet av att leda upphandling av tjänster inom offentlig sektor enligt LUF eller LOU.
Konsulten ska ha minst 2 års erfarenhet av att leda upphandlingar av fastighetsrelaterade tjänster (Facility Management).
Konsulten ska ha minst 2 års erfarenhet av att genomföra och leda upphandlingar enligt förhandlat förfarande inklusive förhandlingar med anbudsgivare och leverantörer
Konsulten ska behärska svenska och engelska flytande i tal och skrift
Det är meriterande om du även uppfyller följande krav:
Minst 2 års erfarenhet av att genomföra offentlig upphandling enligt LUF
Minst 3 års erfarenhet av att ta fram, analysera och utveckla avtalsmallar för tjänster.
Erfarenhet av att ha genomfört minst en säkerhetsskyddad upphandling
Önskade personliga egenskaper:
God samarbetsförmåga och initiativförmåga
Flexibel och anpassningsbar efter arbetsbelastning
Utåtriktad och tydlig i sin kommunikation samt god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Ödmjuk och ha lätt för att skapa förtroende
Arbetar självständigt och målinriktat
Noggrann, strukturerad och prestigelös
AnsökanLåter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Vanessa Tummings på 072-897 82 65 eller vanessa.tummings@devotum.se
.
Känn dig trygg som konsult hos DevotumSom konsult hos Devotum har du möjlighet att välja om du vill fakturera genom ditt eget bolag eller bli direkt anställd hos oss. Som anställd hos Devotum erbjuds du alltid schyssta villkor enligt kollektivavtal (Almega) som bland annat innefattar friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar.
Hos oss är varje konsult viktig och våra konsultchefer finns alltid till hands för att ge dig den support och vägledning du behöver under hela uppdragsperioden. Så ansöker du
