Strategisk Inköpare
2026-04-10
Inom Alleima finns Direkt inköp vilket är den enhet som huvudsakligen ansvarar för försörjning av ingångsmaterial till våra produkter. Inom vår verksamhet jobbar vi med energiförsörjning (el, gas), primära- och sekundära råvaror, stålverksförnödenheter, lego och halvfabrikat.
Hit söker vi nu en Strategisk inköpare som vill vara med och bidra på Alleimas resa mot framtiden.
Din roll
I rollen som strategisk inköpare mot skrot ansvarar du främst för försörjning av sekundära råvaror till våra verksamheter i Sandviken, samt för koordinering och support inom hela Alleima. Utifrån framtagen strategi driver du processerna kopplat till försörjning inom följande områden:
Förhandling
Leverantörskvalificering
Leverantörsutvärdering och leverantörsutveckling
Avtalsskrivning
Logistik och lagerstyrning
Vidare ansvarar du även för att inköp av råvaror sker från av Alleima godkända leverantörer och med godkänt ursprung, samt i enlighet med våra policys (kopplat till inköp, etik och affärsmoral, samt Fair Play), mål och fastställda strategier.
Din Profil
Vi söker dig som har en teknisk och/eller ekonomisk universitets-/högskoleutbildning inom relevant område, gärna med erfarenhet inom sekundära råvaror, samt tidigare erfarenhet av en liknande roll inom strategiskt marknads- eller inköpsarbete från råvaruhandel, stål- och/eller verkstadsindustrin. Du är van och gillar att driva kommersiella dialoger och förhandla avtal, erfarenhet av internationella förhandlingar är starkt meriterande. Då vi är ett globalt företag som verkar lokalt ser vi att du har god kommunikativ förmåga i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är trygg i att ta initiativ och har förmåga att engagera din omgivning. Du ser utvecklingsmöjligheter för verksamheten och driver arbetet framåt med tydliga mål, utan att tappa helhetssynen. Genom god samarbets- och kommunikationsförmåga bygger och utvecklar du nätverk, både internt och externt.
Vad du kan förvänta dig av oss
På Alleima är vi övertygade om att mångfald och inkludering leder till en bättre arbetsplats för våra anställda, vårt företag och våra kunder.
Vi bryr oss: Vi är stolta över det vi gör. Vi bryr oss om våra kunder, våra medarbetare, miljön, de samhällen där vi verkar och den framtid vi delar.
Vi levererar: Vi levererar på våra åtaganden, med ett lösningsorienterat tankesätt gör vi det möjligt för våra kunder att vara deras allra bästa: Mer effektiva, lönsamma och hållbara.
Vi utvecklas: Vi utvecklas ständigt. Tillsammans tar vi ledningen för att främja material, ambitioner, industrier, oss själva - och samhällen till det bättre.
Övrig information
I samband med anställning genomförs alkohol- och drogtest enligt våra rutiner för säker arbetsmiljö.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Per-Ragnar Moberg, rekryterande chef, +46 70-215 51 60
För frågor angående rekryteringsprocessen, vänligen kontakta:
Per Hammas, ansvarig rekryterare, +46 79-098 49 50Publiceringsdatum2026-04-10Facklig kontakt
Maria Sundqvist, Akademikerföreningen, +46 70 651 73 81
Kjell-Åke Klockervold, Ledarna, +46 70 314 24 43
Stefan Jonsson, Unionen, +46 70 396 03 00
Du är välkommen med din ansökan senast 2026-05-10.
På Alleima är vårt uppdrag mycket mer än att leverera högkvalitativa produkter, teknologi och processer - genom samarbete utvecklar vi de bästa lösningarna efter våra kunders behov och att det är så vi uppnår våra affärsmål är bästa sättet att beskriva vårt dagliga arbete. Med nyfikna medarbetare och säkerheten som vår första prioritet, skapar vi en arbetsmiljö där Du kan utvecklas både som person och i ditt arbete.
Med en tydlig riktning för vår resa, där vi nyttjar vår position som teknologiledare, progressiv affärspartner och där vi är drivande vad gäller hållbarhet, syftar vi till att bli ett ännu starkare bolag inom vår industri.
Är Du redo att anta denna utmaning tillsammans med oss? Följ med på vår resa! www.alleima.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: perhammas@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alleima Tube AB
Storgatan 2
811 34 SANDVIKEN
