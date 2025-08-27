Strategisk Inköpare
2025-08-27
KONEs svenska historia går tillbaka ända till 1887 då den första hydrauliska personhissen installerades i Stockholm av Graham Brothers som senare kom att införlivas i KONE. I Sverige har KONE ca 1 000 medarbetare fördelade på 28 kontor över hela landet, från Malmö i söder till Kiruna i norr. Huvudkontoret är beläget i Kista. Där sitter även vårt kundcenter som är bemannat dygnet runt, årets alla dagar - alltid tillgängligt med snabb hjälp och service.
Tillsammans med våra partners och kunder hjälper vi till att göra Sverige mer tillgängligt! Vi är stolt partner till projekt såsom Mall of Scandinavia, Gothia Tower och Turning Torso. Lika stolta är vi också över att få hjälpa tusentals bostadsrättsföreningar och fastighetsägare runt om i Sverige med planering, service, förebyggande underhåll och modernisering av deras utrustningar.
Din roll
I rollen som Strategisk Inköpare kommer du att stötta Unit Sourcing Manager i att genomföra inköpsplaner för en specifik enhet, i nära samarbete med andra funktioner inom samma enhet. Du kommer att identifiera lokala inköpsmöjligheter, hantera leverantörsupphandlingar, agera avtalsansvarig för utvalda leverantörer samt ansvara för relaterade leverantörsrelationer.
Därtill kommer du att stötta individuella kundprojekt med deras specifika behov med målet att hitta den optimala leverantörslösningen för varje projekt. Syftet är att öka synligheten i regionerna, stärka förståelsen för inköpsbehoven samt förbättra relationerna med både leverantörer och interna intressenter.
Placering: Kista
Startdatum: Så snart som möjligt
Omfattning: Heltid, 40 timmar per vecka
Anställningsform: Konsultuppdrag via Clevry på 6 minst månader med mycket goda chanser till förlängningProfil
Vi ser gärna att du har:
Minst två års arbetslivserfarenhet inom strategiskt inköp (gärna inom direkt materialinköp).
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt som skriftligt, då detta används i det dagliga arbetet.
Eftergymnasial utbildning inom relevant område.
Goda kunskaper i MS Office.
Kunskap om leverantörsmarknaden och avtalsförvaltning.
Förmåga att arbeta i en internationell miljö.
Rekryteringsprocessen
I denna rekryteringsprocess samarbetar KONE med konsult- och rekryteringsföretaget Clevry. När du har ansökt kommer du att få tillgång till ett självskattningstest. Vi rekommenderar att du genomför testet i samband med din ansökan. Vid intervju med Clevry kommer testresultaten att gås igenom mer ingående.
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
OBS! Vi tar endast emot ansökningar via vår plattform och besvarar inte ansökningar som skickas via e-post.
Om Clevry
I över 30 år har Clevry legat i framkant för ett mer soft skills-drivet arbetsliv inom talent acquisition, assessment och advisory. Vi finns globalt med kunder, konsulter och kandidater från Nordamerika till Singapore med huvudkontor i Brighton, Stockholm och Helsingfors. Våra 150 soft skills-certifierade rekryterare, affärspsykologer och experter finns alltid till er tjänst.
