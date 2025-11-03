Strategikoordinator
Svenska Kraftnät / Organisationsutvecklarjobb / Sundbyberg Visa alla organisationsutvecklarjobb i Sundbyberg
2025-11-03
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Kraftnät i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Täby
, Norrtälje
eller i hela Sverige
På division System får du arbeta med elsystemets mest spännande utmaningar - från drifttimmen här och nu till planeringen 40 år framåt. Den stora komplexiteten och utvecklingsmöjligheterna gör vårt arbete både stimulerande och betydelsefullt. Här får du ett unikt helhetsperspektiv på elsystemet och samarbetar nära kollegor för att säkerställa en trygg, hållbar och effektiv elförsörjningPubliceringsdatum2025-11-03Om tjänsten
Som strategikoordinator är du ett stöd till divisionens ledning, chefer och medarbetare i genomförandet av Svenska kraftnäts strategi. Du kommer bidra till att forma och utveckla arbetet med strategin på enheten för strategiskt ledningsstöd. Du utvecklar, samordnar och följer upp det strategiska utvecklingsarbetet enligt Svenska kraftnäts strategimetodik och skapar engagemang för förändringsarbetet hos både chefer och medarbetare. Du kommer också bygga upp och leda arbetet i ett nätverk för strategigenomförande som samlar representanter från respektive avdelning.
Utöver detta kommer du arbeta med att:
• stötta divisionens chefsstrateg i arbetet med divisionens strateggrupp och strategisk planering
• säkerställa att strategiarbetet är samordnat med övriga divisioner
• tillsammans med ledningsgruppen koordinera planeringen av divisionens medarbetardagar, chefsmöten och ledningsgruppskonferenser
Enheten Strategiskt ledningsstöd bildas efter årsskiftet och kommer ansvara för samordning och styrning av divisionens verksamhetsutveckling. Enheten ansvarar också för strategigenomförande samt divisionsövergripande samordning och styrning av processutveckling, verksamhetsarkitektur och data- och informationsstyrning.
Om dig
Skallkrav:
För att lyckas i rollen ser vi att du har arbetat med förändringsledning i större organisationer och i tvärfunktionella samarbeten. Du har god förmåga att visa hänsyn och skapa förtroendefulla relationer, samtidigt som du arbetar strukturerat och resultatinriktat. Du är lösningsorienterad och hittar snabbt och effektivt vägar framåt vid uppkomna utmaningar. Du har även en stabil och trygg närvaro, vilket gör att du hanterar stress och motgångar på ett konstruktivt sätt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vidare har du en examen på högskole- eller universitetsnivå eller motsvarande erfarenhet förvärvad på annat sätt. Du har flera års ledarskapserfarenhet från exempelvis projektledning, programledning, chefskap eller motsvarande.
Du har utöver ovanstående också:
• erfarenhet av verksamhetsstyrning och uppföljning i större komplexa verksamheter
• erfarenhet av att arbeta strukturerat med metoder och processer kopplat till strategiskt arbete
• mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av:
• arbete i energibranschen.
• arbete inom statlig/offentlig verksamhet.
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Stockholm/Sundbyberg
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
• Sista ansökningsdag 24 november, vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning
• Förmåner | Svenska kraftnät
•
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Johanna Whitlock 010-475 9810, vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Johanna Kollander 010-489 2658. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Jobba här - bli en viktig del av vår energiframtid | Svenska kraftnät
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Lär känna oss på Svenska kraftnät Ersättning
fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), http://www.svk.se Jobbnummer
9586640