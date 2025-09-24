Store Leader Örnsköldsvik
2025-09-24
Jag heter Jack Norlin och arbetar som ansvarig för region Norr i Telias butiksverksamhet och söker nu en säljande Store Leader till vår butik i Örnsköldsvik. Nu finns det en möjlighet för dig som vill vara med och förstärka vårt team och för rätt person är det här ett gyllene tillfälle att visa vad du går för.
Din nästa utmaning?
I rollen som Store Leader kommer du att leda och ansvara för den dagliga verksamheten i butiken.
Jag söker ingen administrativ chef utan jag vill ha en ledare som brinner för att utveckla andra, älskar försäljning och som gärna står i butiken och säljer själv. Att ha extremt kul på jobbet tillsammans är avgörande för att lyckas! Dina viktigaste mål finns inom försäljning, kundupplevelse och personalens utveckling.
Du är samtidigt en del av Region Norrs utveckling i en grupp med flera andra Store Leaders. Vår ledningsgrupp har högt i tak och älskar att vinna. Tillsammans inspirerar vi varandra att testa nya vägar, bidrar med tips och firar varandras framgång.
Och vem är du?
Rollen som Store Leader är krävande. Du har ansvaret för butikens försäljningsmål, butikens kundupplevelse, lager och inte minst personal. Jag förväntar mig att du jobbar aktivt med coachning och finns på plats i butiken tillsammans med din personal, att vara en levande och närvarande ledare är avgörande. Detta innebär att du deltar i den dagliga verksamheten och t.ex. säljer, träffar kunder, inventerar eller skyltar om, allt för att butiken ska fungera fläckfritt.
För att lyckas som Store Leader hos oss ser jag att du måste ha förmågan att kunna prioritera och planera. Du behöver ha tidigare ledarerfarenhet och ett par års erfarenhet från försäljning. Viktigt att du kan dela med dig av framgångar och motgångar för att du och ditt team ska utvecklas.
Intresserad?
Vill du bli en del av vårt team - sök jobbet! Om du har några frågor eller vill veta mer om tjänsten, ring mig på 076-133 44 05.
Rekryteringen sker löpande och sista ansökningsdag är den 12:e Oktober 2025
Join us and let's make better happen - together!
Jack Norlin
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
UMEÅ
