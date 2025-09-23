Stödpedagog till Lilla Ingebäcksvägen BmSS
2025-09-23
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Publiceringsdatum2025-09-23Arbetsuppgifter
Vi söker nu en stödpedagog till Lilla Ingebäcksvägen BmSS!
Lilla Ingebäcksvägen ligger i Hisings Kärra, med närhet till bra förbindelser med kollektivtrafiken. Detta är ett gruppboende med 6 hyresgäster.
Som stödpedagog har du en nyckelroll med övergripande ansvar för verksamhetens kvalitetsarbete, metoder och arbetssätt. Du stöttar och handleder dina kollegor i det vardagliga arbetet kring brukarna och deras individuella behov. I din roll medverkar du på nätverksmöten med andra pedagoger, nyckelpersoner och enhetschefer från våra verksamheter och bidrar till att stärka samarbetsformerna mellan enheterna inom funktionshinder. Du samverkar även med anhöriga, gode män, och daglig verksamhet för att försäkra brukaren en god omvårdnad, stöd och service. Ytterligare ett av dina fokusområden kommer att vara att följa upp och utveckla den sociala dokumentationen i verksamheten. En del i din roll kommer vara att inspirera till att prova nytt och våga utforska. Som stöd i ditt arbete får du själv handledning av vår metodutvecklare och i många frågor arbetar du i samråd med enhetschef. I arbetet förekommer även brukarnära arbete.
I arbetet kan det ibland förekomma utmanande beteenden, passiv rökning samt kontakt med pälsdjur.
Arbetstiden är schemalagd på dag, kväll och helg.
Vi erbjuder dig ett givande och omväxlande arbete med möjlighet att göra skillnad!Kvalifikationer
För tjänsten som stödpedagog krävs eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller 60 högskolepoäng med två års arbetserfarenhet med personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Tjänsten kräver tidigare erfarenhet av att ha arbetat med personer med olika funktionsvariationer, neuropsykiatriska diagnoser och psykisk ohälsa. Du ska även ha minst två års erfarenhet av att arbeta som stödpedagog. Erfarenhet av social dokumentation är också ett krav.
Det är meriterande om du har erfarenhet av AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) samt vana av att leda och handleda kollegor.
För uppdraget är det viktigt med god datorvana och att du är bekväm i att arbeta med olika IT-stöd.
Du är trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation. Du visar respekt för alla du träffar på jobbet.
Utöver detta är du lugn och trygg i pressade och svåra situationer. Du kan balansera krav som ställs på dig och kan trots tidspress fatta välgrundade beslut.
Dessutom arbetar du bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt.
Du är även uppmärksam och öppen för att förstå andra människors behov, känslor och åsikter.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankett för begäran om registerutdrag för enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Enhetschef
Louise Schwarz louise.schwarz@funktionsstod.goteborg.se 031-366 43 01 Jobbnummer
