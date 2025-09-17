Stödpedagog/Stödassistent Midgård LSS
2025-09-17
Tillsammans ger vi vård och stöd till invånare som av olika skäl behöver det. I verksamheten ingår exempelvis särskilda boenden, socialtjänst, hemtjänst, personlig assistans och anhörigstöd. Vi sätter individen i fokus och har ett gott bemötande. Vi tar tillvara på önskemål från de vi finns till för och deras anhöriga. Med ett respektfullt och lyhört bemötande bygger vi trygghet och kvalitet i verksamheten.
Omsorgsförvaltningen har ett viktigt uppdrag, att erbjuda omsorg, stöd och service till kommunens invånare, och arbetar för att ligga i framkant bl.a. när det gäller teknik och utveckling.
Skara kommuns LSS bostad har uppdrag att tillförsäkra goda levnadsvillkor till Skara kommuns medborgare med beslut enligt § 9.
9 LSS. På boendena arbetar vi aktivt med att främja den enskildes självständighet och livskvalité.
Arbetet innebär
Vi söker dig som vill arbeta med individer med funktionsvariationer och som har individens behov i centrum. Arbetet innebär att du är en resurs och förebild när det gäller det pedagogiska arbetet. Du handleder övrig personal i det pedagogiska arbetet i verksamheten, planerar, följer upp och utvärderar det dagliga arbetet tillsammans med andra stödpedagoger, stödassistenter och enhetschef.
Du arbetar på uppdrag från enhetschef för att säkerställa enhetens kvalitetsarbete genom att forma arbetsbeskrivningar samt implementera metoder, arbetssätt och rutiner. Du omvärldsbevakar och kan identifiera utvecklingsområden i den egna verksamheten.
I ditt uppdrag vägleder du stödassistenter så att stödet till våra boende ges på ett fullgott sätt i enlighet med uppställda mål, metoder, kvalitetskrav och andra riktlinjer. Du kommer att ingå i ett nätverk tillsammans med andra stödpedagoger inom funktionshinder.
I rollen stöttar du de boende i vardagen genom att skapa en förutsägbar, hanterbar och begriplig tillvaro samt skapa ett självständigt liv. Allt arbete har sin utgångspunkt från brukarens individuellt upprättade genomförandeplan.
I arbetet ingår alla förekommande sysslor i ett hem. Arbetet innebär också administrativa uppgifter samt sedvanliga arbetsuppgifter som finns på LSS boende, förutom det specifika uppdraget för stödpedagog.
Arbetstider: Dag/Kväll, sovande jour, varannan helg.
Vem är du?
Du är en person som trivs med struktur men som också har lätt för att tänka nytt när situationen kräver det. Du har en naturlig förmåga att bygga förtroende och skapa goda relationer - med kollegor, brukare och andra du möter i ditt arbete. Du tror på dialog, delaktighet och att engagemang smittar. Genom att visa intresse och lyhördhet bidrar du till ett respektfullt och inkluderande arbetsklimat.
Hos oss behöver du kunna ta egna initiativ och känna dig trygg i att leda, coacha och stötta dina kollegor. Du har ett stort hjärta för ditt uppdrag och tar ansvar för att beslut och överenskommelser blir verklighet. När det behövs vågar du stå stadigt, även i svåra samtal, och du har förmågan att anpassa dig när förutsättningarna förändras.
Du ser helheten och förstår vikten av att arbeta mot ett gemensamt mål. Med ett pedagogiskt och motiverande förhållningssätt skapar du tillit och bidrar till ett gott samarbete i teamet. Du har en god samarbetsförmåga, ett pedagogiskt och motiverande förhållningssätt och förmågan att skapa förtroende.
Självklart har du datorvana, och du uttrycker dig väl i tal och skrift. Du är också nyfiken på hur teknik och digitala lösningar kan utveckla och förbättra vårt arbete.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Kvalifikationer
Du har adekvat eftergymnasial utbildning till stödpedagog.
Du ska ha kunskaper och erfarenhet inom lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik, motiverande arbete/-förhållningssätt samt god förmåga att omsätta den teoretiska kunskapen till praktiskt arbetet med den enskilda brukaren.
B-körkort är ett krav.
Övrig information och förmåner
Vi erbjuder dig en nära organisation där du har möjlighet till utveckling. Vi är professionella med stort servicefokus. Vi vågar genom att ta för oss och vill hela tiden bli bättre.
Tillsammans skapar vi ett bättre Skara!
Ansök redan idag - vi arbetar med löpande urval
Registerutdrag
Arbetsgivaren har en rätt och i många fall en skyldighet att ta del av utdrag från belastningsregister. Skyldigheten för arbetsgivaren inträffar i arbeten där medarbetaren kommer att ha kontakt med barn och ungdomar. Blir du aktuell för tjänsten ska du kunna lämna in ett registerutdrag från Polisens belastningsregister. Blankett för att beställa ett registerutdrag finns att ladda ner från Polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Förmåner
Med Skara kommun som arbetsgivare får du ett friskvårdsbidrag, i många roller tillämpar vi flexibel arbetstid med goda möjligheter till distansarbete och tillitsbaserad ledning och styrning. Vi har under flera år arbetat strategiskt med hållbart yrkesliv, som betyder att vi kan erbjuda en arbetsplats där det finns goda utvecklingsmöjligheter, balans mellan fritid och arbete och hållbarhet genom hela arbetslivet. Vi förstår att kompetensutveckling är en viktig del för att du ska trivas i takt med samhällets förändringar.
Om Skara kommun
I Skara kommun arbetar ungefär 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge våra invånare så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, parker, kost, miljö, kultur, fritid och mycket mer. Vi arbetar tillsammans mot FN:s globala mål, som handlar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
Vill du veta mer om Skara kommun, kan du hitta information på http://www.skara.se
Skara kommun är en del av Skaraborg, vill du veta mer om livet i Skaraborg, läs här https://www.livetiskaraborg.se/
