Stödpedagog Barn och Unga LSS
2025-12-18
Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Varmt välkommen till Lidköping - en hållbar och välkomnande kommun!
Om jobbet
Vi söker dig som vill ha ett spännande och utvecklande arbete.
Som stödpedagog hos oss får du ett varierat och roligt arbete som innefattar många kontaktytor. Dagen ska vara begriplig för den enskilde där struktur, tydlighet och trygghet är hörnpelare. För oss är respekten för människors självbestämmande och integritet grunden i vårt arbete.
Vårt Grodden är till för barn och unga med olika funktionsnedsättningar. Här ges möjlighet till miljöombyte och avkoppling för de som bor hos oss, och avlastning för föräldrar. Vi har flera LSS-insatser som kan hjälpa barn och unga med olika funktionsnedsättningar.Publiceringsdatum2025-12-18Dina arbetsuppgifter
Som stödpedagog kommer du att utveckla, planera, utvärdera och leda det pedagogiska arbetet samtidigt som du ingår i det vardagsnära arbetet med att ge barnen/ungdomarna stöd i deras dagliga livsföring. Du förväntas driva metodutveckling och ge dina kollegor metodhandledning, utifrån den enskildes behov och intressen. Som stödpedagog kommer du att vara del i att upprätta genomförandeplaner och arbeta mot uppsatta mål tillsammans med övrig kollegor. Stödpedagogerna ansvarar för pedagogiska bedömningar och kartläggningar för att hitta rätt stöd och anpassningar kring varje enskilt barn/ungdom. Stödpedagogerna arbetar även med barn och ungdomar som av olika anledningar inte är i verksamheterna vilket ställer krav på hög flexibilitet och lösningsfokusering.
Vi arbetar teambaserat och aktivt med barnens och ungdomarnas bästa i fokus. Stödpedagogerna samverkar ofta med andra verksamheter såsom skola, BUP och habilitering.
Vem är du?
Du är trygg och självständig när det gäller att arbeta med tydliggörande pedagogik, anpassningar, kommunikation samt utmanade beteende. Det är självklart för dig att arbeta teambaserat och prestigelöst. Du har fallenhet för att planera och utvärdera arbetet samt har stor ansvarskänsla gällande att stötta kollegor.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet där kreativitet och självständighet är viktiga egenskaper. Vidare har du ett professionellt förhållningssätt, förmåga att samverka med den enskilde, anhörig, kollegor och andra yrkesgrupper. Arbetet ställer stora krav på att arbeta pedagogiskt på ett strukturerat och tydliggörande sätt. Du ser helheten och har förmåga att leda och handleda andra medarbetare i grupp och enskilt. Vår verksamhet har under en längre tid vuxit och vi ser att den kommer att fortsätta växa framöver. Vi behöver anpassa oss till mer flexibla lösningar vilket gör att tidigare erfarenhet av stödpedagogsarbete är av vikt för att ta sig an och utveckla rollen och verksamheten.Kvalifikationer
- Utbildning som stödpedagog eller annan likvärdig utbildning, med minst 200yh eller 60hp,
- B-körkort.
Meriterande:
- Tidigare erfarenhet av arbete som stödpedagog inom LSS,
- Erfarenhet av arbete inom funktionsnedsättning,
- Grundläggande digital kompetens.Övrig information
I vår verksamhet måste alla som ska anställas för att arbeta inom funktionsnedsättningsområdet enligt lag (2010:479) visa upp ett utdrag från belastningsregistret för anställande chef. Utdraget ur https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
och ska uppvisas före anställning för ansvarig chef.
Tjänsten är tillsvidareanställning, med tillträde enligt överenskommelse. Anställningen kan komma att inledas med provanställning.
Din arbetstid som stödpedagog kommer att förläggas till dag, kväll, helg och ev. även journätter.
Din anställning blir inom Sektor social välfärd Lidköpings kommun vilket innebär att det kan förekomma att du får arbeta på andra enheter än Grodden.
Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar?
Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.
Upptäck mer och fler möjligheter hos https://lidkoping.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss---lediga-jobb. https://lidkoping.se/lidkoping-vaxer/start/flytta-hit
och http://www.livetiskaraborg.se Ersättning
