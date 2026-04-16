Stödpedagog
Välkommen till Smedjebackens kommun!
Våra styrkor är prestigelöshet, dialog och korta beslutsvägar. Som medarbetare hos oss blir du en viktig samhällsbyggare, någon som gör skillnad. Vi är övertygade om att vi tillsammans kan leva upp till vår värdegrund där välkomnande, engagemang, trygghet och framtidstro är ledord. Smedjebacken erbjuder bra boende och våra många föreningar, eldsjälar och entreprenörer bidrar till livskvalitet, samanhållning och levande traditioner i hela kommunen.
Handläggarenheten
Handläggarenheten inom omsorgsförvaltningen i Smedjebackens kommun är en verksamhet bestående av nio medarbetare, varav fem handläggare SoL/LSS, två avgiftshandläggare/ekonomiadministratörer, en hälsofrämjare och en stödpedagog/anhörigstödjare. Verksamheten leds av en myndighetschef.
Vill du göra skillnad i människors vardag, varje dag? Vi söker nu en stödpedagog med inriktning äldreomsorg och demenssjukdom som vill vara med och utveckla arbetet tillsammans med oss. Vi ställer om utifrån nya socialtjänstlagen och kraven på förebyggande och lättillgänglighet från att främst hantera behov till att i högre grad stärka människors egna resurser och möjligheter. Som stödpedagog har du en viktig roll i att stärka det pedagogiska arbetet i verksamheten. Du arbetar nära både brukare och kollegor, med fokus på delaktighet, självständighet och meningsfullhet i vardagen. Publiceringsdatum2026-04-16Dina arbetsuppgifter
I rollen som stödpedagog ingår det att:
Arbeta främst med äldreomsorg med inriktning demens och utifrån socialtjänstlagen.
Utveckla arbetssätt utifrån individens behov och förmågor.
Implementera och följa upp pedagogiska metoder.
Handleda och stötta kollegor, chefer och medarbetare i det dagliga arbetet
Utbilda medarbetare, vana att utbilda i LAB (lågaffektivt bemötande).
Stärka kvaliteten i dokumentation och genomförandeKvalifikationer
För tjänsten som stödpedagog krävs:
Eftergymnasial utbildning genom exempelvis stödpedagogutbildningen. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet av arbete inom intellektuella funktionsvariationer, demenssjukdomar och vård och omsorgsarbete med hälso- och sjukvårdsinsatser.
Körkort B och körvana.
Meriterande för tjänsten är:
Ett stort intresse för AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation) i form av digitala hjälpmedel och tecken som stöd.
Erfarenhet utav LAB (lågaffektivt bemötande), tydliggörande pedagogik samt arbetssätt enligt IBIC (Individens behov i centrum).
God datavana och mycket goda kunskaper i social dokumentation. Dina personliga egenskaper
Du har ett gott bemötande och visar respekt för alla du träffar på jobbet och är inbjudande och positiv.
Du är uppmärksam och öppen för att förstå andra människors behov, känslor och åsikter.
Du har god förståelse för hur individer tar till sig kunskap och deras olika förutsättningar.
Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, är prestigelös, visar intresse och respekt.
Du kan balansera krav som ställs på dig och kan prioritera självständigt.
Men också dig som:
Ser möjligheter där andra ser hinder.
Har tålamod, nyfikenhet och en stark tro på människors utveckling.
Vill vara med och bygga en kultur där vi lär av varandra.
Vill ha ett meningsfullt arbete nära människor.
Vill få möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt.
Vill arbeta i en organisation som satsar på kvalitet och kompetens.
Vill arbeta med kollegor som vill framåt - tillsammans.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en arbetsplats i en välkomnande kommun med engagemang, trygghet och framtidstro. Vi tror på dialogen som verktyg för utveckling och värnar om korta beslutsvägar och prestigelöst förhållningssätt. Arbetsmiljöarbetet står i fokus där målsättningen är att arbetslivet ska vara hållbart, hälsosamt och tryggt för alla medarbetare. På https://www.smedjebacken.se/arbete-och-naringsliv/formaner.html
kan du läsa mer om de förmåner vi erbjuder.
Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
I samband med anställningserbjudande kommer kandidaten som erbjuds tjänsten att behöva styrka sitt medborgarskap. Det kan personen göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantag från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringsprocessen då urval av rekryteringskanaler redan bestämts för denna rekrytering.
Läs mer på https://www.smedjebacken.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/insyn-och-rattigheter/gdpr.html
om hur vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR. All rekrytering sker digitalt och via vår externa länk till rekryteringssystemet Webcruiter. Vid problem av registrering av CV var god kontakta https://talentech-support.freshdesk.com/sv-SE/support/login/new.
Har du skyddade personuppgifter kontaktar du personalavdelningen genom kommunens växel så får du hjälp med din ansökan.
Kontaktinformation
Annica Nord, Myndighetschef omsorgen, 0240-660366, annica.nord@smedjebacken.se
Åsa Schander, Vision, 0240-660368, asa.schander@smedjebacken.se
Arbetsplats
Johan Ahlbäcks plats 7
777 81 Smedjebacken
Viktig information:
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
