Stödpedagog
2025-10-21
Välkommen till Askersund! Hos oss får du alla fördelarna med att arbeta i en liten kommun. Här värdesätter vi skapandet av nära relationer, modet att påverka och det engagemang som genomsyrar vårt arbete. Vi har jobb som märks och tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus.
Socialförvaltningen i Askersunds kommun ansvarar för äldreomsorg, LSS- och omsorgsverksamheten, socialpsykiatri, verksamhet för ensamkommande flyktingbarn samt individ- och familjeomsorg.Publiceringsdatum2025-10-21Arbetsuppgifter
Som stödpedagog har du en kombinerad roll där du dels arbetar brukarnära och stödjer brukarna utifrån deras behov, dels en annan del där du stödjer verksamheten i det pedagogiska arbetet och bidrar till verksamhetens utveckling. Du är då en resurs och förebild i det pedagogiska arbetet och handleder stödassistenter i det dagliga arbetet.
Som stödpedagog kommer du ha en central roll i det systematiska kvalitetsarbetet i verksamheten där du förväntas ta en ledande roll i att planera, genomföra, följa upp och förbättra det brukarnära arbetet. Du kommer arbeta nära enhetschef i detta.
I tjänsten kommer du vara schemalagd 50% i en gruppbostad men du stödjer i din roll som stödpedagog tre verksamheter. Arbetet är förlagt dagtid, kvällstid och helg.
På varje gruppbostad bor det personer med fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar. Som stödpedagog förväntas du utgå från att ge alla människor möjlighet till att leva ett så meningsfullt och självständigt liv som möjligt.
På våra gruppbostäder anpassar vi våra insatser efter varje individs särskilda behov och du som medarbetare kommer stötta våra individer till inflytande och delaktighet i sitt eget liv och i verksamhetens innehåll.
Som stödpedagog kommer du bidra och verka för att skapa en god och attraktiv miljö för alla, såväl kollegor som boende. Vidare har du en positiv människosyn och stor respekt för varje människas individuella behov.
Exempel på arbetsuppgifter är att
* På ett pedagogiskt sätt stödja brukare i vardagliga aktiviteter i och utanför hemmet
* Vägleda kollegor i metoder och arbetssätt
* Vara ett stöd i omvärldsbevakning, i att skapa förutsättningar för att tillämpa evidensbaserad praktik och ett systematiskt arbetssätt samt vara resurs i tillämpningen av aktuell lagstiftning i vardagsnära situationer.
* Ha fördjupad kunskap i de områden som direkt anknyter till verksamhetsområdet och vara ett stöd i att tillämpa ett pedagogiskt arbetssätt.
* Introducera nyanställda samt handleda studerande utifrån din yrkesroll
* Att planera och utveckla arbetet självständigt och tillsammans med arbetsgruppen * att upprätta och följa målplaner, rutinbeskrivningar, och handlingsplaner tillsammans med servicemottagare
* Samverka med anhöriga, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och andra aktörer som t.ex. regionen
* MedicinhanteringKvalifikationerKvalifikationer
* Du ska ha relevant eftergymnasial utbildning, det vill säga yrkeshögskoleexaminerad stödpedagog, behandlingsassistent, behandlingspedagog, socialpedagog eller aktiveringspedagog. Alternativt 60 HP i relevanta ämnen (såsom pedagogik, funktionshinder, psykologi, beteendevetenskap, socialt arbete eller motsvarande)
* Minst två års erfarenhet inom funktionsstödområdet
* Du ska ha ett genuint intresse för att arbeta med människor i behov av stöd, samt ha en mycket god planerings- och samarbetsförmåga.
* Du bör behärska svenska språket väl i både tal och skrift.
* Erfarenhet av arbete med alternativ och kompletterande kommunikation
* Erfarenhet av arbete med tydliggörande pedagogik och kognitivt stöd
* B-körkort
Meriterande:
* Kunskap och erfarenhet av arbete med lagstiftning LSS
* Erfarenhet av att arbeta rehabiliterande och habiliterande
* Erfarenhet av arbete med dokumentationssystemet Lifecare eller likande dokumentationssystem.
Stor vikt fästes vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Askersunds kommun - vår pärla vid Sveriges hemligaste skärgård. Askersund är en plats där historisk skönhet möter naturens vilda underverk. Inte att förglömma vår unika skärgård som är en skatt som bara väntar på att utforskas.
Det som gör Askersunds kommun ännu mer speciell är dess invånare! 11 500 starka individer som kallar denna plats sitt hem, och vi är stolta över att vara deras gemenskap. Vi är något över 1 000 medarbetare som arbetar tillsammans för att se till att vår kommun fortsätter att blomstra.
Vi välkomnar och värdesätter olikheter och ser till att vår arbetsplats är öppen för alla. Vår vision är att Askersunds kommun ska vara en plats där det är attraktivt att leva och hållbart bo och verka i. Vi ska bidra till våra invånares möjligheter att ha en bra vardag. Kom och bli en del av vår gemenskap och låt oss tillsammans fortsätta att bygga en plats vi är stolta över att kalla hemma med lust, mod och engagemang.
Vi känner oss stolta över vårt Askersund! Besök gärna: https://www.visitaskersund.se/
Observera att vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
