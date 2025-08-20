Stödpedagog
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Socialförvaltningens uppdrag är att arbeta med socialtjänsten och tillhandahålla stöd, för att alla i kommunen ska känna sig trygga och ha samma möjlighet i livet. Vi vill att alla ska kunna vara aktiva och delaktiga i samhället. Med fokus på respekt för individens rätt att bestämma över sitt eget liv, ansvarar vi för tre viktiga områden: vård och omsorg, stöd för personer med funktionsnedsättning, samt hjälp till individer och familjer. Vårt mål är att alla ska få det stöd och den omsorg de behöver.
Var med på Funktionsstöds resa mot att bli Sveriges bästa LSS 2025!
Nu utvecklar vi vår organisation och kompletterar med en stödpedagog till våra gruppboenden.
Arbetsplatsen
Inom LSS verksamheten finns ett antal gruppboenden, daglig verksamhet, barn- och ungdomsboenden samt korttids och fritidsverksamhet. Villaro är ett traditionellt boende för vuxna personer med varierande funktionsnedsättningar.
Vi utgår ifrån ett brukarorienterat synsätt där brukarna ges stöd och service utifrån individuella behov. Målet är att möjliggöra självständighet, självbestämmande och delaktighet i så stor utsträckning som möjligt, utifrån varje brukares förmåga.
Vi tar nu nästa steg i att fortsätta utveckla verksamheten. Vi söker därför en stödpedagog som vill vara med på resan att fortsätta utforma och utveckla det pedagogiska arbetet för att nå målen med LSS. Detta är en ny tjänst för arbetsplatsen, vilket innebär att du ges möjlighet att bidra till tjänstens innehåll och utveckling.
Vad vi kan erbjuda dig
- Omväxlande arbete
- Kompetensutveckling internt
- Kommunövergripande förmåner
Bästa kollegorna
Som stödpedagog har du, utöver grunduppdraget, uppdrag att vägleda kollegor samt att vara en god förebild i det pedagogiska arbetet. Du utvecklar och implementerar, tillsammans med kollegor, arbetssätt och metoder. Du genomför, lär ut och följer upp pedagogiska metoder utifrån den enskilde brukarens individuella behov. Du vägleder i att upprätta, följa upp och utveckla genomförandeplaner. Du vägleder även i att planera det brukarnära arbetet utifrån genomförandeplaner samt skapar och följer upp rutiner och arbetsbeskrivningar.
Du förväntas att omvärldsbevaka nya arbetssätt, metoder och hjälpmedel för målgruppen. I uppdraget ingår även att metodhandleda kollegor samt att skapa rutiner och säkerställa att de håller en hög kvalitet samt efterföljs i praktiken.
Med utgångspunkt i en god och tydlig kommunikation samt gott bemötande, är din uppgift att oavsett situation skapa ett lugn och trygghet för brukarna. Vidare är du ett stöd och skapar förutsättningar för god kontakt med anhöriga, sjukvård och andra viktiga kontakter för den enskilde. Inom den interna organisationen samarbetar du främst med andra stödpedagoger, stödassistenter, HSL-team samt ledning för att kontinuerligt utveckla verksamhet och nå uppsatta mål.
Grunduppdraget innebär att du i det dagliga arbetet stöttar och vägleder brukarna utifrån ett pedagogiskt och praktiskt förhållningssätt i deras vardag med bland annat; omsorg/hygien, aktiviteter, matlagning och färdighetsträning. Allt med målsättningen att brukarna ska nå ökad självständighet och förverkliga största möjliga kvalitet och delaktighet i vardagen. Kvalifikationer
För rollen som stödpedagog söker vi dig som har:
- Utbildning till stödpedagog (400 YH); annan eftergymnasial yrkesutbildning (minimum 200 YH)
- Eller högskoleutbildning (minimum 60 hp) inom relevant område exempelvis pedagogik, psykiatri, beteendevetenskap, socialt arbete
- Minst ett års sammantagen yrkeserfarenhet från arbete med stöd till personer med funktionsnedsättning
Arbetet och rollen förutsätter vidare att du har god pedagogisk insikt, kommunikationsförmåga och god svenska, i både tal och skrift för samarbete med alla du möter samt för social dokumentation. Samt god fysisk förmåga, eftersom arbetet innehåller aktiviteter med brukarna.
För rollen som stödpedagog är det meriterande om du har:
- Yrkeserfarenhet och kunskap om ett eller flera av följande områden; tydliggörande pedagogik; arbete med utmanande beteende och TAKK. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att upprätta genomförandeplaner; riskanalyser & handlingsplaner; samt kartläggning av förmågor.
- B-körkort för manuell växlad bil
I ditt personliga sätt värdesätter vi särskilt en god självkännedom, att du är trygg i dig själv, agerar lyhört, tar ansvar, bemöter och samarbetar väl med andra. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade förutsättningar samt ser möjligheter i stället för hinder. Du använder din analytiska förmåga och strävar efter att förbättra verksamheten för våra brukare.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas tillsammans med identitetshandlingar.
Arbetstid
Rullande schema dag/kväll/helg samt jour.
