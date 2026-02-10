Stödassistent, vikariat
2026-02-10
Drivs du av att arbeta för och tillsammans med andra människor? Då kanske du är vår nya stödassistent?
Vi söker nu en stödassistent till ett vikariat på en gruppbostad inom LSS i Strängnäs. Gruppbostaden har fördelen att finnas nära naturen, affärer, centrum, buss - och tågstation. Boendet består av 7 lägenheter där det bor vuxna personer med funktionsnedsättning. Här har du goda möjligheter att tillsammans med kollegor utforma stimulerande fritidsaktiviteter som utgår från varje brukares behov och förutsättningar.
Vi erbjuder dig en arbetsplats där du kan vara en del av ett team och utvecklas tillsammans. Vi erbjuder möjlighet att påverka schemaläggning, god arbetsmiljö och kontinuerlig kompetensutveckling. Som anställd inom Strängnäs kommun har du även förmånligt friskvårdsbidrag samt möjlighet att löneväxla till extra lediga dagar.
Vi söker nu en stödassistent till ett vikariat fram till sista oktober 2026.Publiceringsdatum2026-02-10Arbetsuppgifter
Arbetet som stödassistent utgår från individuella genomförandeplaner och arbetsbeskrivningar med målsättning att brukaren ska ha möjlighet till ett meningsfullt liv och känna delaktighet i sin vardag. I arbetet ingår att kartlägga färdigheter och stödområden för att hitta rätt anpassningar utifrån brukarnas behov. I arbetet följer du brukarna i deras vardagsliv och stödjer i allt som tillhör att sköta hem, matlagning, fritidsaktiviteter samt i relationer med närstående. I arbetet ingår även delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter samt dokumentation.
Arbetstiden är dag, kväll och varannan helg.Kvalifikationer
Vi söker dig som har/är:
* utbildad undersköterska, gärna med inriktning funktionshinder, barnskötare eller har annan likvärdig utbildning,
* tidigare erfarenhet av lågaffektivt bemötande,
* god datorvana och erfarenhet av social dokumentation,
* goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Det är starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet av liknande arbete.
Som person är du engagerad, ansvarstagande och har ett respektfullt bemötande. Du ser dig själv som en lagspelare, men har inga problem att arbeta självständigt. Samverkan ser du som en förutsättning för att lyckas. Du har stort driv och engagemang när det kommer till att utveckla verksamhetens inriktning och ta dig an nya utmaningar. Du har lätt för att uppmuntra goda prestationer och för att kommunicera med kollegor och brukare.
Du är också flexibel och ser lösningar snarare än hinder och problem. Du är pedagogisk och har lätt för att motivera andra. Att jobba målinriktat är för dig en självklarhet och du har förmåga att hålla kvar blicken på målet även om vägen dit ibland är krokig. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Vi tillämpar löpande urval så du är varmt välkommen in med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
* Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
* Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
* Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du vill bidra till Strängnäs framtid. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "46/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strängnäs kommun
(org.nr 212000-0365), https://www.strangnas.se/arbete-och-foretagande/arbete-och-karriar/jobba-hos-oss/vi-erbjuder-dig Arbetsplats
Strängnäs kommun, Funktionsstöd Kontakt
Enhetschef
Anna Franzell anna.franzell@strangnas.se 0152-296 53 Jobbnummer
9734454