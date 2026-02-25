Stödassistent till "Utegruppen" LSS
2026-02-25
I Bräcke kommun i Jämtland är du alltid nära äventyr och smultronställen. Gnistrande vinterdagar på skidor såväl som heta sommardagar i båten är vardag för oss som bor här. I Bräcke kommun finns trygga skolor, personlig äldrevård och en mängd små och medelstora företag med idéer och kunskap som skapar värden lokalt och globalt. Goda kommunikationer i stråket mellan Sundsvall och Östersund och en fibertäckning på över 90 procent gör det enkelt att bo, jobba och resa i vår kommun. Här finns en vilja att utvecklas och samtidigt en självklar mentalitet att värna om naturen, kulturen och människorna som bor här. Välkommen till Bräcke kommun - lite närmare!
Vill du bidra till ett mer inkluderande samhälle? Vill du arbeta utomhus och medverka till att människor utvecklas? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-02-25Arbetsuppgifter
Daglig verksamhet Solsia erbjuder personer som omfattas av LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) och som är i yrkesverksam ålder en meningsfull sysselsättning anpassad efter individuella behov. Verksamheten består av innegrupp och utegrupp och vi arbetar tillsammans med deltagare som har olika funktionsvariationer. I utegruppen arbetar 2 stödassistenter som handleder och stöttar våra deltagare. Deltagarna arbetar praktiskt med vedhantering, enkel tillverkning, återvinningshantering mm.
Som stödassistent kommer du tillsammans med övriga stödassistenter arbeta nära enhetschef samt handläggare. Tillsammans sätter vi deltagaren i centrum, vilket innebär delaktighet i aktivitet utifrån sina resurser, intressen och behov.
Du är kontaktpersonal för en eller flera deltagare vilket innebär att du har ansvar för att upprätta och följa upp genomförandeplaner med mål för deltagarens sysselsättning samt föra anteckningar i Lifecare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från Vård och omsorgsprogrammet, stödassistentutbildningen eller Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt- och pedagogiskt arbete.
Du är ansvarstagande, lugn, lyhörd och trygg person med välutvecklad pedagogisk samt kommunikativ förmåga. Lösningsfokus, flexibilitet samt praktiskt handlag efterfrågas. Erfarenhet av motorsågshantering/motorsågskort är meriterande. B-körkort och körvana är ett krav.
ÖVRIGT
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden från bemannings- och rekryteringsföretag om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026-8-VoS". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bräcke kommun
(org.nr 212000-2460) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bräcke kommun, Vård- och socialavdelningen Kontakt
Verksamhetschef - LSS och personlig assistans
Agnes Wagroda agnes.wagroda@bracke.se 0693-16411 Jobbnummer
9762964