Stödassistent till Socialförvaltningen
Varbergs kommun, Socialförvaltningen / Vårdarjobb / Varberg Visa alla vårdarjobb i Varberg
2026-02-26
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Varbergs kommun, Socialförvaltningen i Varberg
, Mark
eller i hela Sverige
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Avdelningen Funtionsstöd söker en trygg och stabil person som vill arbeta med att stötta de boende i vardagen? Just nu söker vi en stödassistent till Västervägen boende med särskild service. Västervägen är boende för fem personer med funktionsnedsättning Downs syndrom.
Anställningen kan innebära fler arbetsplatser då vi tillämpar resurstid.
Socialförvaltningen ansvarar för att ge stöd, omsorg och hjälp till människor i olika skeden av livet. Vi arbetar utifrån individens behov och erbjuder insatser som bygger på flera lagar, bland annat socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Hos oss möter du varje individ med ett respektfullt förhållningssätt . Vi samarbetar över yrkesgränser både inom vår egen förvaltning, med andra delar av kommunen och med externa aktörer. För att säkerställa kvalitet och utveckling arbetar vi aktivt med uppföljning, förbättringsarbete och digitalisering.
Här gör du verklig skillnad varje dag.Publiceringsdatum2026-02-26Arbetsuppgifter
Som stödassistent får du vara med och skapa trygghet, delaktighet och utveckling för personer med funktionsnedsättning. Vi söker dig som trivs i en varierad vardag, där bemötande, struktur och engagemang är centralt.
Som stödassistent arbetar du med att ge pedagogiskt, socialt, omvårdnad och praktiskt stöd till personer med funktionsnedsättning i deras vardag. Även uppgifter som Målet är att stärka den enskildes självständighet, livskvalitet och delaktighet i samhället. I uppdraget ingår även att ge läkemedel efter delegation.
För att skapa trygghet och förutsägbarhet arbetar du med tydliggörande pedagogik, bland annat genom planeringstavlor och bildstöd.
I arbetet används också alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) samt tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK), anpassat efter varje boende. Daglig dokumentation sker i flera olika system och är en viktig del i arbetet.
I rollen ingår bland annat att:
• Stödja individen i det dagliga livet utifrån genomförandeplan
• Motivera och skapa struktur kring aktiviteter, hälsa och social samvaro
• Samverka med anhöriga, kollegor och andra aktörer
• Dokumentera insatser i digitala system enligt gällande rutiner
• Arbeta utifrån ett lågaffektivt bemötande och med individens behov i fokus
Du kommer att arbeta inom funktionsstöd (enligt LSS), i verksamheter som boende med särskild service. I samtliga verksamheter är syftet att främja självständighet, hälsa och delaktighet utifrån individens behov.
Arbetet är förlagt både dagtid, kväll, helg och jourberoende på verksamhetens behov.Kvalifikationer
Du som söker har ett genuint intresse för att arbeta med människor och god förmåga att skapa tillit och bygga relationer. Du är trygg, lyhörd och har förmåga att anpassa ditt bemötande efter olika individers behov och förutsättningar.
Vi ser också att du har:
• Erfarenhet inom AKK och tydliggörande pedagogik.
• God förmåga till samarbete, ansvarstagande och flexibilitet.
• Gymnasieutbildning inom vård och omsorg eller barn- och fritid eller likvärdig.
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
• Erfarenhet av målgruppen.
Hos oss får du arbeta i en verksamhet där varje dag räknas och där du gör skillnad i någon annans liv. Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Erfarenhet av interprofessionell samverkan är av stor vikt.
Vi ser gärna manliga sökande.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning hos oss behöver du visa att du har rätt att arbeta i Sverige enlig utlänningsförordningen. Det görs genom att styrka medborgarskap i EU/EES eller Schweiz, eller genom att visa upp ett arbetstillstånd eller undantag från det.
Denna tjänst ställer krav på körkort för manuellt växlad och automatväxlad bil. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C308556". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs kommun
(org.nr 212000-1249) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Fredrik Mattsson fredrik.mattsson@varberg.se 072-975 19 40 Jobbnummer
9764318