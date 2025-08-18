Stödassistent till Smörkärnegatans BmSS våning 2
Göteborgs kommun / Vårdarjobb / Göteborg Visa alla vårdarjobb i Göteborg
2025-08-18
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg.Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
Vill du göra skillnad som stödassistent för personer som bor i BmSS, Bostad med särskild service? Vi söker nu en stödassistent som vill ge stöd till personer i det dagliga livet, i och utanför hemmet.
Smörkärnegatans gruppbostad är en LSS- bostad för vuxna kvinnor och män med psykiatrisk funktionsvariation och/eller med en fysisk funktionsvariation. Boendet är fördelat på 7 lägenheter på ett våningsplan med gemensamhetsutrymme i centrum av våningsplanet. Personalgruppen består av 2 stödpedagoger och 10 stödassistenter varav 2 arbetar natt.
Din placering kommer att vara på Smörkärnegatan vån 2, men du kan vid behov behöva hoppa in och arbeta på den närliggande arbetsplatsen på vån 1 med samma målgrupp.
En del av oss stöter på hinder när världen inte är utformad efter vårt sätt att fungera. Som stödassistent är det din roll att stötta hyresgästerna till delaktighet och skapa möjlighet att påverka beslut och insatser. Du är ett stöd i vardagen med allt från kommunikation, stimulans av fritidsaktiviteter, personlig omvårdnad och hushållssysslor. Din roll är att anpassa ditt stöd och bidra till ett gott och självständigt liv. Du samverkar med andra personer som finns runt hyresgästen såsom gode män, socialsekreterare, anhöriga och sjukvård. I arbetet ingår social dokumentation och medicinhantering enligt delegation.
Genom att upprätta och följa genomförandeplaner ser du till att hyresgästernas behov står i fokus och att de får ett tryggt hem med möjlighet att leva som alla andra. I din roll ingår det att motivera hyresgästerna till olika insatser i deras vardag. Det kan vara att stimulera till kontakter utanför bostaden och skapa förutsättningar för en berikande fritid utifrån brukarens intressen. Som stödassistent gör du det möjligt för våra hyresgäster att utvecklas och växa.
All social dokumentation sker i dokumentationssystemet Treserva. Du som tidigare inte har använt dig av de system som används inom Göteborgs Stad får utbildning i dessa.
Boende med särskild service erbjuder stöd dygnet runt. Vi utgår från hyresgästernas behov och behöver anpassa arbetstider utifrån det.
Arbetstiden är förlagd till dag- och kvällstid samt tjänstgöring varannan helg. Vi använder oss av Time Care Planering för verksamhetsanpassade och påverkningsbara scheman.
Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig som har stödassistentutbildning, undersköterskeutbildning inriktning psykiatri, eller Vård och omsorgsprogrammet med inriktning funktionshinder eller specialisering mot psykiatri alternativt annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig.
Du har minst 2 års erfarenhet av att stötta personer med både psykiska (exempelvis psykossjukdomar och schizofreni) och fysiska funktionsvariationer. Har du dessutom kunskap eller erfarenhet av att arbeta med metoder som MI (motiverande samtal), ESL (ett självständigt liv), Lågaffektivt bemötande och AKK (alternativ kompletterande kommunikation) är det meriterande.
Det är viktigt att du är tillmötesgående och har en positiv attityd i din yrkesroll. Arbetar du strukturerat, har en god samarbetsförmåga och kan ta egna initiativ inom ramen för uppdraget så värdesätts det högt. För att kunna kommunicera med hyresgäster, kollegor och föra dokumentation behöver du behärska det svenska språket väl i tal och skrift.
Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andra språk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
ÖVRIGT
Urval och intervjuer kommer påbörjas efter ansökningstiden löpt ut.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankettför begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C272751". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Enhetschef
Marianne Bergström 031-365 51 29 Jobbnummer
9463063