Stödassistent till Skolgatan 8B, Vintrosa
Örebro kommun / Vårdarjobb / Örebro Visa alla vårdarjobb i Örebro
2026-08-03
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örebro kommun i Örebro
, Kumla
, Nora
, Ljusnarsberg
eller i hela Sverige
Vill du jobba med människor hos en av Sveriges största arbetsgivare? Vill du vara en del av ett engagerat team där vi tillsammans arbetar för att ge våra servicemottagare bästa möjliga stöttning i vardagen? Varmt välkommen med din ansökan till oss på Skolgatan 8B!Publiceringsdatum2026-08-03Om tjänsten
Som stödassistent på Skolgatan 8B, inom bostad med särskild service (BMSS), har du ett samordnat ansvar där du planerar, genomför och följer upp det dagliga arbetet.
I din roll ger du individuellt stöd i vardagen, vilket kan innebära allt från personlig omvårdnad till att ledsaga på aktiviteter och utflykter. Ditt arbete utgår från varje persons behov, mål och förutsättningar, med fokus på att stärka den enskildes möjlighet att påverka sitt eget liv. Du har även ett ärendeansvar, vilket innebär att du ansvarar för planeringen kring ett antal servicemottagare. I arbetet använder vi etablerade metoder som Motiverande samtal (MI), Resursgrupps-ACT (R-ACT) och Ett självständigt liv (ESL). Vi arbetar för att skapa förutsättningar för den enskildas möjligheter att nå sina egna mål.
Exempel på arbetsuppgifter:
ansvara för att hitta lämpliga aktiviteter/arbetsuppgifter i samråd med servicemottagarna och utveckla dem utifrån deras behov
utföra omvårdnadsuppgifter och utifrån delegation viss medicinhantering
utföra serviceuppgifter som matlagning, städning, tvätt, inköp m.m.
samverka med anhöriga och andra i servicemottagarens nätverk, sjuksköterskor, arbetsterapeuter andra aktörer som t.ex. regionen
upprätta och följa upp genomförandeplaner
medverka i arbetsplatsträffar och övriga möten
Om arbetsplatsen
Skolgatan är en gruppbostad som är beläget i Vintrosa cirka 1,5 mil väster om Örebro. Det går att ta sig till verksamheten med buss, dock med något begränsade avgångar på kvällar och helg. På Skolgatan bor det sex servicemottagare som får stöd i det vardagliga livet.
Socialförvaltningen område funktionsstöd ger stöd och service till personer med fysiska och psykiska funktionshinder enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba inom socialförvaltningen https://www.orebro.se/jobb/socialtarbeteKvalifikationer
Som stödassistent hos oss är du trygg och stabil som person. Du har förmåga att möta servicemottagarna på ett professionellt sätt genom att vara lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du samarbetar bra med andra människor och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare har du en positiv människosyn med stor respekt för varje människas individuella behov. Du behärskar det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med servicemottagaren och övrig personal samt skriftligt dokumentera det som verksamheten kräver. För att kunna dokumentera krävs även god datorvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
undersköterskeutbildning alternativt barn- och fritidsprogrammet (inriktning pedagogiskt och/eller socialt arbete)
Meriterande:
dokumenterad erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning
erfarenhet av verksamhetssystemet Lifecare
erfarenhet och/eller kunskap om IBIC (individens behov i centrum)
erfarenhet och/eller utbildning i lågaffektivt bemötande Tjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Arbetstid: dag, kväll och varannan helg
Övrig information
Innan du erbjuds en anställning inom arbete med personer med funktionsnedsättningar behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På http://www.orebro.se/jobb/digitalaintervjuer
kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba i Örebro kommun på http://www.orebro.se/jobb. Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 17 augusti.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på https://www.orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Nf 504/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro Kommun
(org.nr 212000-1967), https://www.orebro.se/
Box 32560 (visa karta
)
701 35 ÖREBRO Arbetsplats
Örebro kommun Kontakt
Facklig expedition
Kommunal, Vård och omsorg +46104429260 Jobbnummer
10019187