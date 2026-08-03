Grundlärare i fritidshem till Vallaskolan
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2026-08-03
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Vill du vara en del av en skola där trygghet, samarbete och elevernas utveckling står i fokus? Nu söker Vallaskolan en grundlärare i fritidshem!
På Vallaskolan blir du en del av ett engagerat och professionellt team som tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för elevernas lärande, utveckling och välmående. Genom ett nära samarbete och ett gemensamt fokus på elevernas bästa bygger vi en trygg, inkluderande och tillgänglig lärmiljö där delaktighet, respekt och framtidstro genomsyrar vardagen. Hos oss möter du kollegor med positiv energi, hög kompetens och ett starkt engagemang för att varje elev ska lyckas. Vallaskolan ligger i Enhörna och är en F–6-skola med cirka 260 elever. Skolan är i en spännande utvecklingsfas och kommer att byggas ut till en F–9-skola.
Vi söker nu en legitimerad grundlärare i fritidshem som vill vara med och utveckla en verksamhet där elevernas lärande, trygghet och utveckling står i centrum. Du blir en viktig del av vårt fortsatta arbete med att utveckla fritidshemmets undervisning i nära samverkan med skolans övriga verksamheter och bidra till att fritidshemmet blir en aktiv del av Vallaskolans systematiska kvalitetsarbete.Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp undervisningen utifrån läroplanen. Du arbetar nära lärare, elevhälsa och övriga kollegor för att skapa en sammanhållen och meningsfull skoldag för eleverna. Tillsammans tar ni ansvar för att utveckla undervisningen och verksamheten utifrån elevernas samlade behov och våra gemensamma utvecklingsområden.
I uppdraget ingår att:
Planera, genomföra och utvärdera undervisning i fritidshemmet.
Bidra till verksamhetens utveckling genom kollegialt lärande och systematiskt kvalitetsarbete.
Arbeta språk- och kunskapsutvecklande i fritidshemmets undervisning och aktiviteter.
Skapa en trygg, inkluderande och stimulerande lärmiljö.
Delta i rastverksamhet, pedagogiska måltider och samverkan med vårdnadshavare.
Vem är du?
Du är en trygg och tydlig ledare som skapar goda relationer och en positiv lärmiljö präglad av respekt, samarbete och höga förväntningar. Du arbetar strukturerat, tar ansvar och fattar välgrundade beslut även i ett högt tempo.
Du har ett starkt pedagogiskt engagemang och trivs med att samarbeta för att utveckla verksamheten. Genom ett relationellt förhållningssätt bygger du förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Som lärare i fritidshem ansvarar du för att planera, genomföra och utveckla undervisningen samt bidra till elevernas lärande och trygghet under hela skoldagen. Du deltar aktivt i elevstöd, rastverksamhet, pedagogiska måltider och samverkan med vårdnadshavare, med fokus på att skapa en meningsfull och utvecklande vardag för varje elev.Kvalifikationer
Lärarlegitimation med behörighet för arbete i fritidshem.
God kunskap om fritidshemmets uppdrag enligt läroplanen.
Erfarenhet av att planera, genomföra och följa upp undervisning och aktiviteter.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Meriterande
Utbildning eller behörighet i svenska som andraspråk.
Erfarenhet av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.
Erfarenhet av utvecklingsarbete, kollegialt lärande och systematiskt kvalitetsarbete.
Kunskap om extra anpassningar och inkluderande arbetssätt.
Erfarenhet av lågaffektivt bemötande och arbete med elever inom NPF.Dina personliga egenskaper
Du är en trygg och tydlig ledare som skapar struktur, trygghet och goda relationer.
Du har ett starkt relationellt förhållningssätt och bygger förtroende med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Du är samarbetsinriktad, flexibel och bidrar aktivt till verksamhetens utveckling.
Du är engagerad, initiativrik och kreativ i ditt arbete med eleverna.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig:
På Vallaskolan blir du en del av ett fritidshem i utveckling, där vi tillsammans arbetar för att stärka undervisningens kvalitet och skapa de bästa förutsättningarna för elevernas lärande och utveckling. Hos oss får du möjlighet att vara med och forma fritidshemmets pedagogiska uppdrag genom kollegialt lärande, systematiskt kvalitetsarbete och nära samverkan med skolans övriga verksamheter. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där dina idéer, erfarenheter och initiativ tas tillvara. Tillsammans utvecklar vi en verksamhet som präglas av engagemang, samarbete och höga ambitioner, med ett tydligt fokus på att ge varje elev en meningsfull, trygg och utvecklande skolvardag. Rekryteringen avser en tillsvidareanställning på heltid.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/formanerÖvrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Välkommen till oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje Kommun
(org.nr 212000-0159), https://www.sodertalje.se/
Nyköpingsvägen 26 (visa karta
)
151 89 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Södertälje kommun Jobbnummer
10019169