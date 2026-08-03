Arbetsledare till Arbetsmarknadsenheten, inriktning IT och digitala verktyg
Västerås kommun / Vårdarjobb / Västerås Visa alla vårdarjobb i Västerås
2026-08-03
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Vill du bidra till att fler når arbete eller studier? På Arbetsmarknadsenheten arbetar vi för att ge arbetssökande kunskap, stöd och verktyg för att utvecklas och komma vidare inom studier eller på arbetsmarknaden.Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Som arbetsledare ansvarar du för verksamheten Datagrund, där deltagare utvecklar sina kunskaper inom IT och digitala verktyg. Här kombinerar du pedagogiskt arbete med planering och utveckling av verksamheten. Du utbildar och vägleder arbetssökande med varierande erfarenhet av digitala verktyg. Många deltagare har begränsade datakunskaper och kan även behöva stöd kopplat till svenska språket. Du anpassar handledning och stöd utifrån individens förutsättningar och hjälper deltagarna att utveckla sina kunskaper i bland annat Office-program, appar och andra digitala verktyg.
Rollen kräver att du arbetar metodiskt, ser utvecklingsmöjligheter och bidrar till att verksamheten utvecklas utifrån målgruppens behov. Samarbete och samverkan sker nära kollegor och med andra aktörer för att skapa ett sammanhållet stöd för deltagarna. Ett gott bemötande, tålamod och förmågan att skapa förtroendefulla relationer är en naturlig del av ditt arbetssätt.
Din kompetens
Vi söker dig med erfarenhet av att utbilda eller handleda och som har förmågan att planera, strukturera och pedagogiskt anpassa ditt sätt att lära ut. Du har goda kunskaper inom digitala verktyg och vanliga programvaror och erfarenhet av att använda dem i ditt arbete. Det är meriterande om du även har utbildning i samtalsmetodik eller talar fler språk än svenska och engelska. För tjänsten krävs B-körkort.
Du motiveras av att hjälpa människor att utvecklas och har förståelse för att olika individer har olika förutsättningar. Med tålamod och lyhördhet anpassar du ditt arbetssätt utifrån varje deltagares behov. Du har lätt för att samarbeta och ser samverkan med kollegor och externa aktörer som en viktig förutsättning för att ge deltagarna ett bra stöd och utveckla verksamheten.
Välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder
Arbetsmarknadsenheten hjälper Västerås stads invånare att ta nästa steg mot arbete eller studier. I vår verksamhet får du varje dag vara med och skapa möjligheter för människor att utvecklas, lära sig nya färdigheter och stärka sin väg in på arbetsmarknaden. Du gör skillnad på riktigt samtidigt som du arbetar i en liten arbetsgrupp, i en ljus och trivsam miljö, med stöd från chef och kollegor. Hos oss finns goda möjligheter att påverka och utvecklas i ditt arbete.
Välkommen med din ansökan!
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00398". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås Kommun
(org.nr 212000-2080)
721 87 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Kontakt
SACO
Maria Vikblom maria.vikblom@vasteras.se +4621394688 Jobbnummer
10019182