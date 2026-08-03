Butikssäljare Göteborg - Extra
Jollyroom AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2026-08-03
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___________________________________________________________________________________________ Häng med på resan med Jollyroom – e-handeln som startade år 2010 och nu dominerar Nordens marknad som den största onlinebutiken för barn- och babyprodukter. Vi strävar efter att erbjuda inte bara produkter, utan en total livsstilsupplevelse, för föräldrar i Europa. Med över 2 miljoner nöjda kunder och ett sortiment som omfattar produkter för gravida, nyfödda och barn till 12 år, är vi inte bara en butik, vi är en destination för barnfamiljen. Vi brinner för att göra familjelivet enklare, roligare och mer inspirerande genom att erbjuda de bästa varumärkena och de senaste produkterna. Men vi nöjer oss inte där - vi är på en ständig resa mot att bli bäst i Europa. Vår nya bas, Campus Jollyroom strax utanför Göteborg, är en plats där innovation möter passion. Här huserar vårt stora, moderna kontor, toppmoderna lager på 55 000 kvm och ett showroom som tar kundupplevelsen till en ny nivå. Vi tror på att investera i våra 400 medarbetare, därför har vi även ett välutrustat stort personalgym på plats för att se till att vårt team är i toppform för att möta våra högt uppsatta mål. Men det slutar inte där. Med fysiska butiker i Stockholm och Oslo expanderar vi vårt grepp över den europeiska marknaden. Vi är inte bara med i spelet - vi är här för att vinna. Och du kan vara en del av det här vinnande laget. Vi letar ständigt efter talanger som delar vår passion och vår drivkraft att göra skillnad. Så om du är redo att vara en del av något stort, om du är hungrig efter utmaningar och redo att ta nästa steg i din karriär, då är Jollyroom platsen för dig.
Är du en prestigelös lagspelare som uppskattar tempo och att tillsammans nå framgång? Då är du varmt välkommen in i Jollyteamet! Vi söker dig som vill jobba extra i vårt showroom och outlet i Torslanda.
"Hos oss kommer du jobba tillsammans med ett härligt och glatt gäng som alltid strävar efter att ge våra kunder den bästa servicen. Vi har ett nära samarbete med varandra och hjälps åt för att våra kunder ska få den bästa upplevelsen. Tveka inte att söka om du vill bli en av oss!"
Information om tjänsten Vi söker ytterligare engagerade och ansvarsfulla butikssäljare med mycket energi, passion för människor och ett stort intresse av barn- och babyprodukter. Vi vill inspirera våra kunder och erbjuda möjligheten till professionell och gedigen rådgivning. Vi söker dig som vill vara med och vidareutveckla ett framgångskoncept och skapa den mest givna destinationen för barnfamiljer i Göteborgsområdet. Vi söker dig som är flexibel och kan arbeta både vardagar, kvällar och helger vid behov.Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
Finnas till för kunden, lyssna, uppfylla behov och inspirera
Driva och utveckla försäljningsarbetet
Informationssökande och aktiv i personlig försäljning
Kassaarbete
Säkerställa att butiken är fräsch, inspirerande och välfylld med varor
Lagerrelaterade arbetsuppgifter
Ansvara för butikens utseende via butiksexponering
Följ upp annonser och synkronisera rätt artiklar med rätt aktivitet
Kvalifikationer: Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av butiksarbete, då arbetet är serviceinriktat söker vi dig som alltid sätter kunden i främsta rummet och genuint trivs med kundkontakt. Du har tidigare erfarenhet av serviceyrket och du vill ge förstklassig service och har en förmåga att analysera kundens behov. Har du ett stort intresse för babyprodukter så som barnvagnar och bilbarnstolar är det mycket meriterande.
Fördelar med att jobba hos oss:
Kollektivavtal för alla anställda
Fantastiska utvecklingsmöjligheter
Stora möjligheter att påverka och ta egna initiativ
Friskvårdsbidrag
Personalrabatter
Start: 1 septemberOmfattning: Timanställning vid behov, huvudsakligen på vardagar och helger.Placering: Sörredsvägen 111, GöteborgUrval: Sker löpandeArbetstider: Måndag-söndag, butikens öppettider
Blev du ännu mer nyfiken på Jollyroom? Glöm inte att följa oss på LinkedIn och Instagram!
På Jollyroom tror vi på att utveckla och behålla våra egna talanger. Förra året internrekryterade vi 51% av alla tjänster som tillsattes inom företaget. Hos oss får du en chans att växa och utvecklas tillsammans med oss.
Som ett led i att säkerställa hög kvalitet på våra rekryteringsprocesser genomför vi tester, referenstagning och bakgrundskontroll.
Vi tar inte emot ansökningar vi mail, så skicka gärna in din ansökan via vår karriärsida.
Vi undanber oss för närvarande samtal från rekryterings- och annonsleverantör. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Jollyroom AB
(org.nr 556815-7159)
Sörredsvägen 111 (visa karta
)
418 78 GÖTEBORG Arbetsplats
Jollyroom Kontakt
Rekryterare
Elin Svensson elin.svensson@jollyroom.se Jobbnummer
10019168