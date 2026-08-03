Fpga-Utvecklare Inom Krävande Signalspaningssystem
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI / Civilingenjörsjobb / Linköping Visa alla civilingenjörsjobb i Linköping
2026-08-03
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Vill du arbeta med signalspaningssystem där beräkningar måste fungera i realtid, nära sensorn och med begränsade resurser? Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!
Telekrigsområdet hos FOI i Linköping befinner sig i en mycket expansiv fas och nu söker vi dig som vill bidra inom signalspaning. Du får en viktig roll i en verksamhet där vi varje dag bidrar till att stärka Sveriges säkerhet.
Vi är en arbetsplats med en stor gemenskap där du som är nyfiken på ny teknik och har god samarbetsförmåga kommer trivas. Du arbetar tillsammans med erfarna forskare och ingenjörer med olika tekniska kompetenser.Publiceringsdatum2026-08-03Om tjänsten
Du arbetar med att implementera signalbehandlings- och analysfunktioner i system där beräkningen sker nära sensorn och måste uppfylla krav på latens, stabil drift och begränsade resurser. Arbetet sker huvudsakligen i VHDL och C/C++ på moderna FPGA- och SoC-plattformar. Fokus kan ligga på att implementera experimentella algoritmer och analysfunktioner i våra experiment- och demonstratorsystem.
Då vår enhet täcker ett stort teknikomfång finns stora möjligheter till omväxlande arbetsuppgifter, inklusive nära kontakt med intresserade mottagare inom Försvarsmakten. Du får följa arbetet från idéstadie till färdigt system, samtidigt som du får möjlighet att utvecklas inom ditt specialistområde.
Vi arbetar i projektform där din insats blir en stor del av helheten och det finns stort utrymme att påverka lösningar och implementation. Vi genomför praktiska tester och mätningar i verklig radiomiljö, vilket innebär att det finns möjlighet till arbete också utanför kontor och laboratorier.
Om enheten
Du kommer att ingå i en tekniskt inriktad enhet som arbetar med system för radiokommunikation och signalspaning inom avdelningen Telekrig.Tillsammans med kollegor inom radioområdet utvecklar och anpassar vi tekniska lösningar för att radiokommunikation ska kunna förstås, skyddas och påverkas i krävande miljöer.
Enheten Spaning mot radiokommunikation utvecklar metoder för att upptäcka, identifiera och lokalisera radiosändare samt analysera hur kommunikationssystem fungerar. Du kommer att ingå i ett sammanhang där det arbetar andra FPGA- och mjukvaruutvecklare.
Vi arbetar med hela kedjan – från antenner och mottagarsystem till mjukvara för signalanalys, inklusive konstruktion, integration och test av prototyper. Vi finns nära våra uppdragsgivare i Försvarsmakten, men har även goda kontakter i den akademiska världen och försvarsindustrin.
Har du den kompetensprofil vi behöver? Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
civilingenjörsexamen inom datateknik, teknisk fysik, elektroteknik, inbyggda system eller motsvarande.
goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Som anställd på FOI får du ett arbete med en stor frihet, möjlighet att påverka och utrymme för egna initiativ. Det är värdefulla egenskaper att vara självständig, kreativ och kunna strukturera svåra tekniska problem. Då arbetet sker i projektform behöver du ha en god samarbetsförmåga, trivas med att utveckla lösningar tillsammans med andra.
Meriterande
Det är meriterande om du har:
forskarutbildning med inriktning med relevant inriktning mot FPGA-utveckling, realtidssystem, hårdvarunära programmering, implementation av algoritmer eller motsvarande. Du kan vara nydisputerad eller ha några års erfarenhet.
tidigare arbetslivserfarenhet inom något av FPGA-utveckling, realtidssystem eller C/C++ i inbyggda system.
kunskaper inom signalbehandling eller radiokommunikation.
erfarenhet från Försvarsmakten, försvarsindustri eller andra försvarsrelaterade myndigheter.
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 28 augusti 2026!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Christian Gustavsson. Fackliga företrädare är Jonny Genzel (Saco-S) och Pernilla Bergfeldt (OFR/S – ST) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
(org.nr 202100-5182)
Olaus Magnus väg, Universitetsområdet (visa karta
)
581 11 LINKÖPING Arbetsplats
FOI Totalförsvarets Forskningsinstitut Jobbnummer
10019180