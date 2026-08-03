Butikschef till Folkhemmet i Barkarby
Svenska Folkhemmet Möbler & Inredning AB / Chefsjobb / Järfälla Visa alla chefsjobb i Järfälla
2026-08-03
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Butikschef till Folkhemmet i Barkarby
Är du vår nya butikschef? Kan just du ta vår flaggskeppsbutik till nya höjder?
Vi söker dig som brinner för försäljning, ledarskap och att skapa kundupplevelser i världsklass!
Vi söker en engagerad butikschef som sätter kunden först och vet att det är i kundmötet den stora skillnaden skapas. Du är en inspirerande ledare som drivs av resultat och motiveras av att utveckla både människor och affärer.
Vi söker dig som:
Är kundorienterad och älskar försäljning.
Har känsla för att inredning, styling.
Har erfarenhet av administrativt arbete och god struktur.
Är resultatdriven och van att arbeta mot uppsatta mål.
Van att arbete i ett högt tempo.
Har förmågan att coacha, inspirera och utveckla ditt säljteam.
Tar ansvar, ser möjligheter och leder genom att vara ett föredöme.
Hos oss får du leda ett engagerat team i en inspirerande miljö där service, försäljning och kundupplevelse alltid står i fokus.
Är du redo att göra skillnad – för både kunder och medarbetare? Då vill vi gärna höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02
Via mejl
E-post: christian.johansson@folkhemmet.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BC Barkarby". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Folkhemmet Möbler & Inredning AB
(org.nr 556773-4891)
Flyginfarten 9 (visa karta
)
177 38 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Folkhemmet Barkarby Kontakt
Försäljningschef
Christian Johansson christian.johansson@folkhemmet.com Jobbnummer
10019186