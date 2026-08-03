Transportledare - Västvärmlands LBC AB
Tacting AB / Logistikjobb / Arvika Visa alla logistikjobb i Arvika
2026-08-03
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tacting AB i Arvika
, Eda
, Sunne
, Årjäng
, Kil
eller i hela Sverige
Nu söker Västvärmlands LBC en transportledare till affärsområdet Bygg & Anläggning/Miljö.
Det här är en möjlighet för dig som trivs nära verksamheten, uppskattar många kontaktytor och vill kombinera service, planering och administration med ett tydligt affärstänk. Du blir en viktig del av ett mindre team där alla bidrar, hjälps åt och har möjlighet att påverka hur arbetet utvecklas.
Hos oss är transportledning mer än att boka en bil. Det är att få hela kedjan att fungera.
Om Västvärmlands LBC
Västvärmlands LBC AB ägs av ett 50-tal åkerier som tillsammans disponerar omkring 120 fordon. Vi är ett transportsäljande företag med stark förankring i västra Värmland och har 25 tjänstemän vid våra kontor i Arvika och Charlottenberg.
Verksamheten bedrivs inom tre affärsområden: Bygg & Anläggning/Miljö, Fjärr, Flis, Terminal & Lager samt Ballast & Täkter. Koncernen omsätter cirka 700 miljoner kronor och erbjuder transport- och logistiktjänster till företag, offentlig verksamhet och privatpersoner.
Vår kultur präglas av långsiktighet, stabilitet och engagemang. Här möts du av korta beslutsvägar, nära samarbeten och ett prestigelöst och jordnära klimat. Hållbarhet är en självklar del av verksamheten och vi är certifierade inom miljö, kvalitet, arbetsmiljö och trafiksäkerhet samt hållbarhetscertifierade enligt Fair Transport.Publiceringsdatum2026-08-03Om tjänsten
Som transportledare får du en central roll i den dagliga verksamheten. Du arbetar nära kunder, förare och kollegor och ser till att beställningar, planering, information och uppföljning hänger ihop, även när förutsättningarna förändras under dagen.
Ditt huvudsakliga fokus ligger på Anläggning/Grus men vi arbetar i ett mindre team och du behöver också kunna stötta verksamheterna inom Slam/Spolning och Container/Avfall vid exempelvis semester, sjukfrånvaro eller arbetstoppar.
Du blir en del av ett arbetslag med affärsområdeschef, teamledare och transportledare, med stöd av vår administrativa funktion. Tillsammans skapar ni en effektiv vardag för kunderna och våra anslutna åkerier.
En viktig del av uppdraget blir att:
• ta emot kundbeställningar, förstå behovet och säkerställa att rätt information finns från start
• registrera och hantera order i Hogia Mobilast och i kundanpassade IT-system
• planera, prioritera och samordna transporter samt snabbt kunna planera om när läget förändras
• ha löpande och professionell kontakt med kunder, förare och interna funktioner
• arbeta med prissättning, faktureringsunderlag, uppföljning och övrig administration
• lösa praktiska problem och bidra till effektiva arbetssätt, god service och lönsamma transporter
• stötta övriga delar av affärsområdet när verksamheten behöver det.
Rollen kan utvecklas och anpassas utifrån din erfarenhet. För dig som är relativt ny inom transportledning blir det initiala fokuset att komplettera och avlasta de ordinarie transportledarna, med möjlighet att successivt växa in i ett större ansvar. Har du längre erfarenhet kan rollen från början få ett bredare inslag av kundutveckling, prissättning, marknadsarbete och affärsnära problemlösning.
Tjänsten är placerad i Arvika men du besöker också arbetsplatser och kunder där du skapar relationer och förståelse för verksamheterna du jobbar med.
Vi söker dig som...
är strukturerad, serviceinriktad och trygg i en vardag där tempot och prioriteringarna kan skifta. Du tycker om att ha många kontaktytor och har lätt för att skapa förtroende, samtidigt som du är tydlig och lösningsorienterad när snabba besked och beslut behövs.
Du kan redan arbeta med transportledning, logistik, ordermottagning eller annan operativ planering. Du kan också ha en bakgrund som lastbilsförare och vilja ta nästa steg till en mer planerande och administrativ roll. Det viktigaste är att du förstår transportflödet, har god administrativ förmåga och vill bidra till att både kund och verksamhet lyckas.
Vi vill att du har:
• erfarenhet från transport, logistik eller liknande arbetsuppgifter
• god administrativ förmåga och vana att arbeta i olika IT-system
• förmåga att planera, prioritera och behålla överblicken när mycket händer samtidigt
• ett professionellt och kommunikativt arbetssätt
• förmåga att arbeta självständigt och samtidigt vara en aktiv del av teamet
• goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
• b-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet från miljö-, bygg- eller anläggningsbranschen, kunskaper i tyska och/eller bakgrund som lastbilsförare.
Vi lägger stor vikt vid din personlighet och din förmåga att fungera i team.
Som person
För att lyckas och trivas i rollen är du:
• serviceinriktad och relationsskapande
• strukturerad och lugn även när tempot är högt
• lösningsorienterad, praktisk och handlingskraftig
• kommunikativ och tydlig i kontakten med andra
• prestigelös, samarbetsinriktad och beredd att hjälpa till där det behövs
• affärsmässig och mån om kvalitet i varje del av leveransen
Därför Västvärmlands LBC
Hos oss får du en varierad och viktig roll i ett stabilt och lokalt förankrat företag med stark framtidstro. Du får arbeta tillsammans med erfarna kollegor och nära våra kunder och anslutna åkerier, i en miljö där vägen från idé till beslut är kort.
Du får också möjlighet att utvecklas. Rollen kan växa i takt med din erfarenhet och ditt intresse - från operativ ordermottagning och transportplanering till ett bredare ansvar inom kunddialog, prissättning och affärsutveckling.
Här blir du en del av ett företag där engagemang, kvalitet och hållbara transporter går hand i hand.
Om rekryteringsprocessen
I den här rekryteringen samarbetar vi Tacting AB. Om du har frågor är du välkommen att kontakta Ulf Holmgren ulf.holmgren@tacting.com
, 076 307 10 29 eller Elin Skau elin.skau@tacting.com
073 529 69 67.
Välkommen in med din ansökan senast 16 augusti. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8156353-2126936". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tacting AB
(org.nr 556874-0491), https://tacting.teamtailor.com
Arvika Sim- & Sporthall (visa karta
)
671 31 ARVIKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tacting Jobbnummer
10019171